Селекционерът на Гърция след сензационната победа: Усещането е страхотно

Селекционерът на националния тим на Гърция Иван Йованович заяви след победата с 2:1 при гостуването на Сърбия в група 2 на Лига А в турнира Лига на нациите, че двубоят е бил много тежък. „Беше много труден мач. След като допуснахме ранен гол, намерихме добър ритъм. Играхме с енергия и създадохме положения. Усещането да започнем първия си сезон в Лига А с победа над отбор като Сърбия в Белград е страхотно“, коментира специалистът, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

Колкото до следващия мач на Гърция, Йованович каза: „Срещата с Германия ще бъде едно от най-тежките изпитания за нас в групата. Но тази победа и начинът, по който я постигнахме трябва да ни вдъхне повече увереност, за да се подготвим по най-добрия възможен начин за предстоящия двубой.“

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„Това беше много важна победа за нас. Радвам се, че помогнах на отбора с гола си, но най-важни са представянето и спечелването на трите точки на един много труден за гостуване стадион“, заяви нападателят Христос Цолис след мача в Белград и допълни: „Нидерландия и Германия са сред най-добрите отбори в Европа, така че всяка грешка и всеки детайл могат да се окажат решаващи. Трябва да запазим позитивната нагласа и да продължим да се подобряваме за следващите мачове.“

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