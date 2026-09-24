Официално: Мария Кривошийска е ново попълнение на Олимпиакос

Българската националка Мария Кривошийска подписа договор с гръцкия Олимпиакос и от новия сезон ще носи екипа на женския волейболния тим от Пирея. 25-годишната централна блокировачка идва от унгарския Бекешчаба. През изминалия сезон 2025/26 тя спечели Купата на Унгария с тима си и бе избрана за най-добрър център в местното първенство.

За Кривошийска това ще бъде второ пребиваване в Гърция, след като през сезон 2024/25 защитаваше цветовете на ПАОК. В кариерата си тя е играла още за Марица (Пловдив), с който спечели две титли и две купи на България и участва в Шампионската лига, както и за Белгийския Шарлероа, Берое и Казанлък.

Волейболистката е основна част от женския национален отбор на България, за който се състезава от 2019 година насам.

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