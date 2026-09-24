Ето кога Формула 1 ще реши за стартовете в Катар и Абу Даби

Формула 1 ще вземе решение в средата на октомври дали спортът ще се отправи към последните две състезания за сезона в Катар и Абу Даби.

Шефът на Хаас, Аяо Комацу, и неговият колега от Ауди, Матиа Биното, потвърдиха, че тази дата е крайният срок за решението дали Формула 1 ще рискува да пътува до Близкия изток.

Двете състезания на практика са със статут „предстои потвърждение“ след избухването на войната в региона през февруари между Иран и Съединените щати. Въпреки обещанията за мир на моменти, досега не е постигнато примирие.

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От Формула 1 дадоха да се разбере, че при липса на официално съобщение за отмяна, двете състезания все още са в календара и се счита, че ще се проведат. Сега обаче е наложен краен срок, което е разбираемо от гледна точка на отборите и логистиката, необходима предварително, ако трябва да участват в двете надпревари.

„Вярвам, че Стефано (Доменикали) цели да ни информира в средата на октомври, така че всички ще знаем каква е ситуацията“, отбеляза Комацу. Той също така потвърди, че в Имола се подготвят да приеме финала на сезона, ако това се наложи.

Биното добави: „Както обсъдихме по време на Комисията за Формула 1 в понеделник, средата на октомври е последният възможен момент за такова решение.“

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Снимки: Gettyimages