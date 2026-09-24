Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 18:00: Церемония "Футболист на футболистите"
  1. Sportal.bg
  2. Южна Корея
  3. Южна Корея разби една от изненадите на Мондиала, Хюн-Мин Сон с блестящо изпълнение

Южна Корея разби една от изненадите на Мондиала, Хюн-Мин Сон с блестящо изпълнение

  • 24 сеп 2026 | 16:18
  • 587
  • 0
Южна Корея разби една от изненадите на Мондиала, Хюн-Мин Сон с блестящо изпълнение

Южна Корея прегази Еквадор с 3:0 в контрола, играна в Сувон. И за двата тима това беше първи мач след участието им на Световното първенство. На него корейците разочароваха и отпаднаха още в груповата фаза, докато южноамериканците сензационно сразиха Германия, но после отпаднаха на 1/16-финалите.

Проверката сега беше дебютна и за двамата селекционери - Роберто Морено на азиатците, който е временен наставник, и на Марсело Гаярдо на еквадорците.

Новият нападател на Бешикташ О Хьон-гю беше точен за 1:0 в 54-тата минута, а четири по-късно капитанът Хюн-Мин Сон удвои след перфектно изпълнение на пряк свободен удар от много малък ъгъл.

В 86-ата минута Лий Дон-гьон заби третото попадение.

На корейците им предстои да се преместят в Сеул, където в понеделник ще посрещнат в контрола още един южноамерикански съперник - Уругвай. Отборът на Еквадор също продължава с проверките в Азия, където след седмица (1 октомври) ще гостува на Япония в Токио.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Родри след първите дни в Барселона: В какво се забърках...

Родри след първите дни в Барселона: В какво се забърках...

  • 24 сеп 2026 | 12:58
  • 10934
  • 2
Зидан избра подгласниците на Мбапе за капитанската лента

Зидан избра подгласниците на Мбапе за капитанската лента

  • 24 сеп 2026 | 12:37
  • 2931
  • 3
Мауро Икарди със забрана да шофира до края на века

Мауро Икарди със забрана да шофира до края на века

  • 24 сеп 2026 | 12:26
  • 4037
  • 2
Най-после добра новина за Тотнъм

Най-после добра новина за Тотнъм

  • 24 сеп 2026 | 12:19
  • 9706
  • 6
Манчестър Юнайтед пусна чимове по 125 паунда

Манчестър Юнайтед пусна чимове по 125 паунда

  • 24 сеп 2026 | 11:58
  • 1165
  • 2
Дембеле разкри какво е променил, за да спечели "Златната топка"

Дембеле разкри какво е променил, за да спечели "Златната топка"

  • 24 сеп 2026 | 11:52
  • 3241
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Официално: документите бяха подадени преди минути, Левски с нов мажоритарен собственик

Официално: документите бяха подадени преди минути, Левски с нов мажоритарен собственик

  • 24 сеп 2026 | 12:28
  • 25657
  • 140
Никола Цолов с полпозишън за спринта в Баку, завърши 8-ми във втората квалификация

Никола Цолов с полпозишън за спринта в Баку, завърши 8-ми във втората квалификация

  • 24 сеп 2026 | 14:12
  • 19853
  • 33
Чочев аут за 4-те мача на България, обясниха причината

Чочев аут за 4-те мача на България, обясниха причината

  • 24 сеп 2026 | 11:21
  • 18005
  • 39
Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

  • 24 сеп 2026 | 09:00
  • 6638
  • 9
Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

  • 24 сеп 2026 | 07:55
  • 7456
  • 7
Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 07:25
  • 5503
  • 1