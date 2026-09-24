Южна Корея разби една от изненадите на Мондиала, Хюн-Мин Сон с блестящо изпълнение

Южна Корея прегази Еквадор с 3:0 в контрола, играна в Сувон. И за двата тима това беше първи мач след участието им на Световното първенство. На него корейците разочароваха и отпаднаха още в груповата фаза, докато южноамериканците сензационно сразиха Германия, но после отпаднаха на 1/16-финалите.

Проверката сега беше дебютна и за двамата селекционери - Роберто Морено на азиатците, който е временен наставник, и на Марсело Гаярдо на еквадорците.

Новият нападател на Бешикташ О Хьон-гю беше точен за 1:0 в 54-тата минута, а четири по-късно капитанът Хюн-Мин Сон удвои след перфектно изпълнение на пряк свободен удар от много малък ъгъл.

GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLL

58' 🇰🇷 South Korea 2:0 🇪🇨 Ecuador

⚽ Son Heung Min pic.twitter.com/oCyyKUmEz2 — Accurate Football (@Accurate_Foot23) September 24, 2026

В 86-ата минута Лий Дон-гьон заби третото попадение.

MAKE THAT THREE!



Lee Dong-gyeong finishes off a beautiful pass from Kim Bong-soo to put Korea 🇰🇷 up 3-0 on Ecuador.



Wow, the boys are really LOCKED in today. pic.twitter.com/agry3DoSwh — BibimBallers (@BibimBallers) September 24, 2026

На корейците им предстои да се преместят в Сеул, където в понеделник ще посрещнат в контрола още един южноамерикански съперник - Уругвай. Отборът на Еквадор също продължава с проверките в Азия, където след седмица (1 октомври) ще гостува на Япония в Токио.

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