MotoGP ще продължи да се състезава в Португалия до 2029 година

Организаторите на MotoGP обявиха, че надпреварата за Гран При на Португалия ще продължи да бъде част от календара на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта поне до края на 2029 година, след като подписа нов тригодишен договор.

Португалия се завърна в програмата на MotoGP през ковидния сезон 2020, но на „Портимао“, а не на „Ещорил“. През 2021 година трасето в Алграве прие две състезания, а оттогава насам то е неизменна част от календара на MotoGP.

Без Гран При на Унгария в MotoGP през 2027 година

Новината за новия договор на Гран При на Португалия идва ден преди MotoGP да представи целия си календар за сезон 2027. Той ще бъде представен утре, 25 септември, в 13:00 часа българско време.

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