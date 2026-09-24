Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. MotoGP ще продължи да се състезава в Португалия до 2029 година

MotoGP ще продължи да се състезава в Португалия до 2029 година

  • 24 сеп 2026 | 13:11
  • 422
  • 0

Организаторите на MotoGP обявиха, че надпреварата за Гран При на Португалия ще продължи да бъде част от календара на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта поне до края на 2029 година, след като подписа нов тригодишен договор.

Португалия се завърна в програмата на MotoGP през ковидния сезон 2020, но на „Портимао“, а не на „Ещорил“. През 2021 година трасето в Алграве прие две състезания, а оттогава насам то е неизменна част от календара на MotoGP.

Без Гран При на Унгария в MotoGP през 2027 година
Без Гран При на Унгария в MotoGP през 2027 година

Новината за новия договор на Гран При на Португалия идва ден преди MotoGP да представи целия си календар за сезон 2027. Той ще бъде представен утре, 25 септември, в 13:00 часа българско време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

  • 24 сеп 2026 | 07:35
  • 20024
  • 0
MotoGP ще представи календара си за сезон 2027 в петък

MotoGP ще представи календара си за сезон 2027 в петък

  • 22 сеп 2026 | 17:04
  • 1666
  • 0
Неизвестната болест вади Жоан Мир от още две състезания в MotoGP

Неизвестната болест вади Жоан Мир от още две състезания в MotoGP

  • 22 сеп 2026 | 11:49
  • 3156
  • 1
Исак Хаджар пред завръщане във Формула 1 за Гран При на Азербайджан

Исак Хаджар пред завръщане във Формула 1 за Гран При на Азербайджан

  • 22 сеп 2026 | 08:58
  • 4579
  • 0
Формула 1 потвърди по-късите състезания през 2027 година

Формула 1 потвърди по-късите състезания през 2027 година

  • 22 сеп 2026 | 08:48
  • 15030
  • 1
67 точки в Баку ще решат битката на Никола Цолов за титлата

67 точки в Баку ще решат битката на Никола Цолов за титлата

  • 21 сеп 2026 | 13:48
  • 27944
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Официално: документите бяха подадени преди минути, Левски с нов мажоритарен собственик

Официално: документите бяха подадени преди минути, Левски с нов мажоритарен собственик

  • 24 сеп 2026 | 12:28
  • 11689
  • 52
Никола Цолов с полпозишън за спринта в Баку

Никола Цолов с полпозишън за спринта в Баку

  • 24 сеп 2026 | 13:42
  • 1774
  • 1
Чочев аут за 4-те мача на България, обясниха причината

Чочев аут за 4-те мача на България, обясниха причината

  • 24 сеп 2026 | 11:21
  • 10731
  • 25
Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

  • 24 сеп 2026 | 09:00
  • 4171
  • 4
Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

  • 24 сеп 2026 | 07:55
  • 5658
  • 0
Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 07:25
  • 4210
  • 1