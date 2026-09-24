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Без Гран При на Унгария в MotoGP през 2027 година

  • 24 сеп 2026 | 10:57
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MotoGP няма да се завърне в Унгария през 2027 година, след като състезателният уикенд на „Балатон Парк“ се оказа изключително непопулярен както сред феновете, така и сред пилотите в световния шампионат за мотоциклетизъм на писта.

Гран При на Унгария се завърна в MotoGP след повече от 30-годишно отсъствие, но не на „Хунгароринг“, а на доста по-новата „Балатон Парк“. Трасето обаче се оказа твърде спънато, а и посещаемостта бе далеч под очакваната и при двете визити на шампионата в Унгария през 2025 и 2026.

Поради всички тези фактори състезанието няма да бъде част от календара за сезон 2027, който ще бъде представен утре по обяд. От MotoGP обаче подчертават, че Унгария остава важна дестинация за шампионата и се разглеждат възможности за бъдещи визити в страната.

MotoGP ще представи календара си за сезон 2027 в петък
MotoGP ще представи календара си за сезон 2027 в петък

„MotoGP може да потвърди, че Гран При на Унгария няма да е част от календара за сезон 2027. Въпреки това, Унгария продължава да е важна дестинация за шампионата и MotoGP Group остава ангажирана с разглеждането на бъдещи възможности за завръща в колаборация със съответните власти“, се казва в краткото изявление на MotoGP.

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