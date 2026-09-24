Ръсел най-бърз, Антонели с повреда на старта на уикенда в Баку

Джордж Ръсел започна уикенда за Гран При на Азербайджан по възможно най-добрия начин, давайки най-доброто време в първата свободна тренировка на уличната писта в Баку.

Край бреговете на Каспийско море пилотът на Мерцедес постигна време от 1:45.387 с меките гуми на Пирели, възползвайки се и от въздушна струя зад Фернандо Алонсо на дългата над два километра старт-финална права. Така британецът изпревари с 0.400 секунди Макс Верстапен, чийто най-добър резултат също беше постигнат с меките сликове.

Тройката с пасив от 0.404 оформи Шарл Леклер, чийто съотборник във Ферари Люис Хамилтън се класира четвърти с изоставане от 0.437. И двамата обаче записаха своите най-добри обиколки със средно твърдите гуми, а не с меките, които бяха използвани от Ръсел и Верстапен.

No margin for error at Turns 8/9!



Just 7.6 metres wide 😮#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/h3CqgxtMQU — Formula 1 (@F1) September 24, 2026

Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели оформи челната петица, въпреки че загуби повече от половин час за подготовка. Италианецът точно беше излязал на пистата с меките гуми малко преди средата на сесията, но спря в зоната за сигурност в седмия завой. От радиокомуникацията между него и състезателния му инженер Питър Бонингтън стана ясно, че става дума за загуба на налягане в хидравличната система на колата на Антонели.

Зад Антонели на шестото място се нареди Оскар Пиастри, който също загуби време за подготовка заради поражения по колата му, които механиците на Макларън трябваше да отстранят. Такива имаше и за световния шампион Ландо Норис, който се нареди едва 14-ти.

Both McLarens are back in the garage



Mechanics have been checking Norris' car for damage and now Piastri is called back for inspections 🔎#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/HM1iGWohN9 — Formula 1 (@F1) September 24, 2026

Зад Пиастри в топ 10 в края на първия час за подготовка в Баку оформиха завърналият се в Рейсинг Булс след три състезания за Ред Бул Лиам Лоусън, неговият съотборник Арвид Линдблад и Габриел Бортолето от Ауди. При своето завръщане във Формула 1 Исак Хаджар остана едва 20-ти, след като беше ограничен до само осем обиколки заради повреда в задвижващата система на неговия Ред Бул.

Няколко минути преди края на тренировката Линдблад и Нико Хюлкенберг спряха почти едновременно на различни части от пистата. Линдблад отби за момента в зоната за сигурност в седмия завой, но след забавяне от над минути успя да продължи участието си в сесията. Хюлкенберг нямаше този шанс, като германският пилот на Ауди паркира между завои четири и пет, след което неговата кола беше изтеглена зад предпазните заграждения от маршалите.

We have a Virtual Safety Car as Hulkenberg stops at the side of the track



Nico's pushing his car behind the barriers 💪#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/NcW4DAkxAI — Formula 1 (@F1) September 24, 2026

Уикендът за Гран При на Азербайджан, 15-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 15:00 часа българско време с втората свободна тренировка по улиците на Баку.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

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Снимки: Gettyimages