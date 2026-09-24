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Радо Росенов и Рами Киуан атакуват финалите днес пред погледа на Владимир Кличко

  • 24 сеп 2026 | 12:07
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Радо Росенов и Рами Киуан атакуват финалите днес пред погледа на Владимир Кличко

Радослав Росенов и Рами Киуан ще преследват място на финалите днес на Европейското първенство по бокс. Двама от най-титулуваните ни национали ще излязат на ринга в „Асикс Арена“ с амбиция за нови победи, които да ги отведат на една стъпка от голямата цел – златните медали. Те ще имат и допълнителен стимул – да се докажат пред погледа на една от най-големите легенди в историята на този спорт Владимир Кличко. Олимпийският златен медалист и бивш световен шампион в тежка категория на професионалния бокс пристига днес в София и ще изгледа на живо заключителните два дни от шампионата на Стария континент.

Медалистът Радо Росенов: Страхотна битка, съперникът ми влизаше с глава и лакти
Медалистът Радо Росенов: Страхотна битка, съперникът ми влизаше с глава и лакти

Пръв от нашите боксьори на ринга ще се качи Радо Росенов (60 кг). Европейският вицешампион и бронзов медалист от световното първенство ще се изправи срещу кубинеца, който представя Испания Андрес Ернандес. Мачът им ще се проведе около 15:00 часа.

Около 18:30 ще видим и Рами Киуан (75 кг). Действащият европейски шампион, носител на сребърен медал от Световното първенство в Ливърпул, ще преследва нов финал на голямо първенство. От него го дели руснакът Исмаил Муцолгов, който вече трупа опит и на професионалния ринг.

Рами Киуан: Целта е само и единствено злато
Рами Киуан: Целта е само и единствено злато

Между двете сесии, за пръв път в историята, ще се проведат демонстрации от деца със синдром на Даун. Те ще покажат какво умеят на легендата Кличко и останалите присъстващи в „Асикс Арена“, играейки бокс със специални правила. Младежите са част от организацията на Федерацията по адаптирана физическа активност.

Може да гледате полуфиналите и финалите от Европейското първенство в „Асикс Арена“ на живо по БНТ 3. Желаещите да подкрепят националите ни от трибуните могат да го направят, закупувайки билет от платформата на Kupibileti.bg.

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