Рами Киуан: Целта е само и единствено злато

Националът по бокс на България в категория до 75 килограма Рами Киуан застана пред камерата на Sportal.bg минути след успеха му над Матеуш Урбан на 1/4-финал от Европейското първенство по бокс в София.
За настоящият европейски шампион в тази дивизия основната цел е защита на титлата.
“Очаквано е. Това е по-малко от минимума даже. Целта е не по-малко от още една европейска титла. Очаквах и подкрепата на моите приятели и непознатите в публиката. Благодаря им, че бяха тук”
Киуан вече има три победи на Урбан в четири официални двубоя помежду им. Ето как коментира срещата на ринга в "Асикс Арена" сребърният медалист от световно първенство:
“Най-трудното е да взема превес в първия рунд. След това противникът ми губи търпение, търсейки да догодина в резултата, и тогава си правя каквото поискам”
В полу-финална битка Киуан ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов. Ето какво каза българина за бъдещия си съперник:
“Нямам очаквания. Предстои да му видим срещите и ще направим тактика срещу него”
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