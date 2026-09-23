Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Рами Киуан: Целта е само и единствено злато

Рами Киуан: Целта е само и единствено злато

  • 23 сеп 2026 | 21:12
  • 310
  • 0

Националът по бокс на България в категория до 75 килограма Рами Киуан застана пред камерата на Sportal.bg минути след успеха му над Матеуш Урбан на 1/4-финал от Европейското първенство по бокс в София.

За настоящият европейски шампион в тази дивизия основната цел е защита на титлата.

“Очаквано е. Това е по-малко от минимума даже. Целта е не по-малко от още една европейска титла. Очаквах и подкрепата на моите приятели и непознатите в публиката. Благодаря им, че бяха тук”

Киуан вече има три победи на Урбан в четири официални двубоя помежду им. Ето как коментира срещата на ринга в "Асикс Арена" сребърният медалист от световно първенство:

“Най-трудното е да взема превес в първия рунд. След това противникът ми губи търпение, търсейки да догодина в резултата, и тогава си правя каквото поискам”

В полу-финална битка Киуан ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов. Ето какво каза българина за бъдещия си съперник:

“Нямам очаквания. Предстои да му видим срещите и ще направим тактика срещу него”

Цялото интервю можете да видите тук:

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Станимира Петрова: Оставам до Игрите в Ел Ей

Станимира Петрова: Оставам до Игрите в Ел Ей

  • 23 сеп 2026 | 19:13
  • 986
  • 0
Станимира Петрова остана на крачка от медалите в София

Станимира Петрова остана на крачка от медалите в София

  • 23 сеп 2026 | 18:30
  • 932
  • 1
Отворена аркада лиши Уилиам Чолов от шанс за медал

Отворена аркада лиши Уилиам Чолов от шанс за медал

  • 23 сеп 2026 | 16:51
  • 1312
  • 0
Медалистът Радо Росенов: Страхотна битка, съперникът ми влизаше с глава и лакти

Медалистът Радо Росенов: Страхотна битка, съперникът ми влизаше с глава и лакти

  • 23 сеп 2026 | 16:45
  • 5494
  • 4
Спортистите със синдром на Даун се качват на ринга в "Асикс Арена"

Спортистите със синдром на Даун се качват на ринга в "Асикс Арена"

  • 23 сеп 2026 | 16:29
  • 611
  • 0
Феновете ще изберат фаворитите в Grappling Grand Prix 88

Феновете ще изберат фаворитите в Grappling Grand Prix 88

  • 23 сеп 2026 | 16:19
  • 848
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

  • 23 сеп 2026 | 18:40
  • 32927
  • 83
По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България

По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България

  • 23 сеп 2026 | 18:11
  • 12742
  • 14
Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

  • 23 сеп 2026 | 13:05
  • 52098
  • 145
Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 13:20
  • 23879
  • 44
Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

  • 23 сеп 2026 | 16:20
  • 8592
  • 19
Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 12965
  • 10