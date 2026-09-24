Георги Георгиев стана световен шампион по джудо за ветерани

Георги Георгиев стана световен шампион по джудо за ветерани. На първенството на планетата в Сараево (Босна и Херцеговина) бронзовият медалист от Олимпийските игри в Атина 2004 постигна четири победи в категория до 73 кг, като на финала преодоля със златна точка бразилеца Бахджет Хайек.

Преди това Георгиев се наложи с ипон над Михаил Киокан (Италия) и французина Франк Бартин, а в полуфинала постигна успех срещу аржентинеца Гастон Палуди отново със златна точка.

За селекционера на националния ни отбор и настоящ директор на спортното училище на Пазарджик това бе дебют на първенство за ветерани.

Последният медал, който той спечели в състезателната си кариера бе през 2007-а - бронз от европейското в Белград.

Георгиев има куп отличия от големи първенства, включително и от Париж през 2006-а, като става първият българин с титла от престижния турнир, който сега е с ранг Голям шлем.

През вчерашния ден на световното за ветерани Георги Шишков остана на крачка от подиума - пети в категория до 81 кг.

Ден по-рано Денислав Златанов взе бронз в категория до 90 кг.

На първенството участват 1350 състезатели от 65 държави.

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