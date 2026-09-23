Медалистът Радо Росенов: Страхотна битка, съперникът ми влизаше с глава и лакти

Радослав Росенов донесе първи медал за България от Европейското първенство по бокс, което се провежда в София. Той се справи драматично в гладиаторска кървава битка с руснака Всеволод Шумков и с 3:2 съдийски гласа зарадва шумната публика в зала "Асикс арена".

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"Наистина беше страхотна битка", каза Росенов след края на екшъна. "Качих се готов на ринга и исках да покажа добра игра. Съперникът ми обаче беше толкова неудобен, че не ми даде възможност. Постоянно влизаше с глава и лакти и ми пречеше да играя своята игра. Важното е, че не се поддадох. Дадох всичко от себе си.

Благодаря и на публиката, която не спря да ме подкрепя. Хората винаги са до нас, идват да ни гледат и ми дават още по-голям стимул да се раздам на ринга. Искам да благодаря най-вече на националните треньори Жоел Арате и Валентин Поптолев. Те винаги са до нас и ни подкрепят докрай, независимо дали побеждаваме, или губим. Благодаря и на треньорите ми, особено на Павел Сяров, както и на хората, които дойдоха чак от Русе, за да ме подкрепят – кмета Пенчо Милков и неговия помощник.

Честно казано, не беше много справедливо, но това е бокс. Трябва да очакваме всичко и да сме готови за всичко. Винаги съм готов за всичко, дори за такива удари с глава, така че няма проблем. Готови сме за следващия мач. Бъдете живи и здрави и не спирайте да ни подкрепяте", каза Росенов.

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