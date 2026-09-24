Седем двубоя между българи в подгряващите срещи на EFA 2

Подгряващата карта на второто издание на бойната верига "Elite Fighting Arena" ще се състои от седем срещи между млади състезатели по кикбокс и муай тай от България.
Ето кои са битките, които ще дадат старт на бойната гала EFA 2 на 3-ти октомври в "Асикс Арена":
Асен Асенов СК “Антон Петров Академи” срещу Господин Керанов СК “Берое” Стара Загора
58 кг Муай тай 3 рунда по 2 минути·
Кристиян Иванов СК”Боец” Перник срещу Тодор Железов “Тим” Варна
71 кг К1 3 рунда по 3 минути
Калоян Стоилов “Чемпионс Лаб” София vs Румен Донев “Минотавър” Бяла
67 кг к1 3 рунда по 3 минути·
Александър Стоянов “Нефтохимик” Бургас срещу Даниел Колев “ Тим" Варна
69 кг к1 3 рунда по 3 минути·
Димитър Николов “Нефтохимик” Бургас срещу Станислав Апостолов "Дрийм" Варна
70.300 кг К1 3 рунда по 3 минути·
Мартин Стефанов “Войвода” София vs Добромир Добрев “ Победа” Враца
75 kg 3 рунда по 3 минути·
Рандам Иванов “Боец” Перник vs Иван Константинов Бургас
65.800 к1 3 рунда по 3 минути
След края на тези срещи започва и основната бойна карта, в която участие ще вземат някои от най-добрите български кикбоксьори и муай тай бойци като Мартин Копривленски, Томас Данев, Диян Димитров, Симеон Наковски, Митко Илиев, Константин Стойков.
Томас Данев преди EFA 2: Да се бия в България срещу турчин е невероятен шанс за мен
Срещу българските състезатели ще застанат класни бойци от чужбина, сред които такива с опит в елитните азиатски вериги ONE FC и RWS.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google