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Седем двубоя между българи в подгряващите срещи на EFA 2

  • 24 сеп 2026 | 10:59
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Подгряващата карта на второто издание на бойната верига "Elite Fighting Arena" ще се състои от седем срещи между млади състезатели по кикбокс и муай тай от България.

Ето кои са битките, които ще дадат старт на бойната гала EFA 2 на 3-ти октомври в "Асикс Арена":

Асен Асенов СК “Антон Петров Академи” срещу Господин Керанов СК “Берое” Стара Загора 
58 кг Муай тай 3 рунда по 2 минути·

Кристиян Иванов СК”Боец” Перник срещу Тодор Железов “Тим” Варна
71 кг К1 3 рунда по 3 минути

Калоян Стоилов “Чемпионс Лаб” София vs Румен Донев “Минотавър” Бяла
67 кг к1 3 рунда по 3 минути·

Александър Стоянов “Нефтохимик” Бургас срещу Даниел Колев “ Тим" Варна
69 кг к1 3 рунда по 3 минути·

Димитър Николов “Нефтохимик” Бургас срещу Станислав Апостолов "Дрийм" Варна
70.300 кг К1 3 рунда по 3 минути·

Мартин Стефанов “Войвода” София vs Добромир Добрев “ Победа” Враца
75 kg 3 рунда по 3 минути·

Рандам Иванов “Боец” Перник vs Иван Константинов Бургас
65.800 к1 3 рунда по 3 минути

След края на тези срещи започва и основната бойна карта, в която участие ще вземат някои от най-добрите български кикбоксьори и муай тай бойци като Мартин Копривленски, Томас Данев, Диян Димитров, Симеон Наковски, Митко Илиев, Константин Стойков.

Томас Данев преди EFA 2: Да се бия в България срещу турчин е невероятен шанс за мен
Томас Данев преди EFA 2: Да се бия в България срещу турчин е невероятен шанс за мен

Срещу българските състезатели ще застанат класни бойци от чужбина, сред които такива с опит в елитните азиатски вериги ONE FC и RWS.

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