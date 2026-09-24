Хамзат Чимаев ще се бори с Роби Уолър на RAF 14

Роби Уолър се завръща на тепиха за борба.

В сряда от „Риъл Американ Фрийстайл“ RAF обявиха, че Уолър ще направи своя дебют в организацията, изправяйки се срещу бившия шампион на UFC в средна категория Хамзат Чимаев в мач от междинна категория на RAF 14 следващия месец.

Преди да се захване със смесените бойни изкуства, членът на Залата на славата на UFC е бил щатски шампион по борба в гимназията в Бетендорф, Айова, но никога не се е състезавал след това. Това ще бъде първото състезание за 44-годишния бивш шампион на UFC в полусредна категория, откакто се оттегли от ММА през 2023 г. след нокаут над Нико Прайс на UFC 290.

Чимаев, който е трикратен национален шампион на Швеция по борба, започна да се състезава в RAF това лято, след като загуби титлата на UFC в средна категория от Шон Стрикланд на UFC 328. Вълка има две победи и нула загуби в RAF, като и двете са с туш – срещу Дилън Данис и Тайрън Удли.

Галавечерта RAF 14 ще се проведе на 23 октомври във „Фонтенбло“ в Лас Вегас, а главният дуел ще бъде двубой за титлата на RAF между Арман Царукян и Дилън Данис.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google