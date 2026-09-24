Маурисио Руфи с първо изявление след загубата от Арман Царукян

Маурисио Руфи говори в детайли за първи път след поражението си на UFC 331 в събота и хвърля цялата вина само върху един човек: самия себе си.

В подглавния мач на UFC 331 бразилецът (14-3 ММА, 5-2 UFC) беше брутално нокаутиран в края на първия рунд от Арман Царукян в „Крипто.ком Арена“ в Лос Анджелис. Победата донесе на Царукян (24-3 ММА, 11-2 UFC) шанс за титлата и прекъсна серията от две поредни победи на Руфи.

Арман Царукян отбеляза брутален нокаут над Маурисио Руфи и поиска мач за титлата

В сряда Руфи публикува дълго видео на португалски, в което анализира тактическия си план за битката и посочи грешката, която според него му е коствала мача.

Руфи заяви, че целенасочено е тръгнал срещу силните страни на Царукян, за да докаже на себе си, че е елитен боец и заслужава мястото си на върха.

„Влязох в битката толкова уверен, че исках да премина през всичко още в първия рунд, да нокаутирам. Исках да преодолея нещата в главата си, които имах, понякога повлияни от други хора – толкова много приказки. Също така исках да докажа на себе си, че съм добре. Затова исках да защитя всички събаряния и не исках да приключа мача бързо. Исках да изляза оттам по-добър боец. Казвам „по-добър“ в смисъл да премина през ситуации, не само за да стане ясно на хората, но и на мен самия, колко съм готов за това. Знам, че съм готов. Но да знаеш не е всичко, трябва да си го докажеш. Бях сто процента фокусиран да се представя, преминавайки през всички възможни ситуации и да имам отговор за всяка от тях.“

След като изгледал мача отново, Руфи смята, че планът му е бил перфектен до драматичния и внезапен край. Идеята му била да изтощи Царукян, като спира опитите му за събаряне и пласира удари, когато е възможно, за да изчерпи силите на арменеца и да вземе мача с по-голяма агресия. Царукян беше разклатен от няколко удара на Руфи в началото на рунда, включително един, който причини значителен оток под лявото му око.

Но мигове след сигнала за последните 10 секунди, Царукян нанесе два жестоки удара с лакът, които оставиха Руфи в безсъзнание на пода с отворени очи. Руфи сподели, че фаталната му грешка е била да даде приоритет на атаката пред защитата в последните секунди, в опит да покаже на съдиите, че може отново да се измъкне от хватката на Царукян.

„Той беше разклатен още при първата ми атака. Веднага го усетих. Почувствах, че контролирам битката и когато беше замаян, усетих как силата му намалява. Видях колко го заболя, когато го ударих с лакът в ребрата, докато защитаваше събаряне. Беше наранен, окото му беше почти затворено. Знаех, че ще пласирам много удари и бях сигурен, че ще приключа мача във втория рунд. Важно е да се каже, че грешката беше изцяло моя. Моя вина. Беше моя небрежност, а заслугата е на Арман, той е отличен боец. Когато обявиха, че остават 10 секунди, той влезе в крака ми. Това беше най-доброто за мен. Помислих си, че ще изхаби още малко енергия тук. Вторият рунд ще започне и ще го нокаутирам. Така че за мен това беше най-доброто решение. Той хвана крака ми. Оставаха четири секунди. Имах удари, които да нанеса. Можех да се измъкна от клетката, но не исках. Исках да използвам този момент срещу него и това беше добра идея. Просто пренебрегнах себе си. Отпуснах се в защита, което обикновено не правя, и платих цената за това.“

30-годишният Руфи се зарече да се завърне по-добър от всякога. Мачът в събота беше едва седмият му в организацията, а той вече се е утвърдил като претендент. Има накъде да расте и Руфи планира да го покаже, като се изправи срещу най-трудното налично предизвикателство, когато дойде време за завръщането му.

„При победа ще празнуваме. При загуба живеем с уроците от поражението. Но това не ме прави по-щастлив, отколкото вече съм, когато този момент отмине и всичко свърши, и остане това, което правиш всеки ден. Как се събуждаш, как живееш, как се чувстваш тук вътре. Наистина, момчета, благодаря за подкрепата. Аз съм много добре. Толкова съм щастлив, Исус ме прави сто процента щастлив. Сега ще се стремя да се подобрявам и да се развивам. Ще тренирам повече. Ще тренирам много повече. Момчетата, които ме чакат там, не искам лесен мач. Искам да се бия с най-добрите в света. Искам да покажа, че имам способността да победя най-добрите в света по много добър начин. Така че ще се посветя на това и ще работя много. Благодаря ви много за подкрепата. Бог да ви благослови. Чакайте ме. Връщам се в играта с всичко, което имам.“

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