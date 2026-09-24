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  3. Хари Кейн обмисля да смени спорта

Хари Кейн обмисля да смени спорта

  • 24 сеп 2026 | 09:43
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Капитанът на националния отбор на Англия Хари Кейн заяви, че мисли върху възможността да смени спорта и да заиграе в Националната футболна лига (НФЛ) в САЩ.

"Американският футбол е едно от нещата, с които бих пробвал да се захвана по-сериозно - каза 33-годишният Кейн. - Но всичко зависи от това как се развие кариерата ми през следващите пет-шест години. Дали ще продължа да имам мотивацията и какво искам да правя. Определено е по-реалистично да ме видите в НФЛ, отколкото да стане професионален голф играч.”

Бившият играч на Тотнъм никога не е крил, че обича голфа, но повече харесва НФЛ и в частност тима на Ню Инглънд Пейтриътс, за който дълги години игра легендата Том Брейди. Разбира се, Кейн няма амбициите да бъде куотърбек, какъвто бе Брейди, а да стане кикър. Подобна транзиция от професионалния футбол, или както го наричат в САЩ - сокър, към американския футбол вече е правена от мнозина играчи.

"Техниката при изпълнението на дузпа е много сходна с тази, която трябва да има един кикър в НФЛ. Ако се фокусирам върху това, бих бил много близо до това да заиграя в НФЛ. Но със сигурност по телевизията изглежда много по-лесно, отколкото е всъщност. Смятам обаче, че с подготовка между шест месеца и година това е напълно възможно", каза още Кейн, цитиран от БТА.

Той намекна също така, че е възможно да играе в САЩ един ден, но не в НФЛ, а в Мейджър Лийг Сокър, където в момента се състезават имена като Лионел Меси, Луис Суарес и Марко Ройс.

"Може би НФЛ и МЛС може да се комбинират, но честно казано в момента не мисля за това. Надявам се, че ще мога да играя в Европа още дълги години", завърши английският голаджия.

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