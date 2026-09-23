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Феновете ще изберат фаворитите в Grappling Grand Prix 88

  • 23 сеп 2026 | 16:19
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Фенският вот ще бъде ключов за жребия на второто издание на веригата "Grappling Grand Prix". Любителите на бойните спортове ще изберат двамата фаворити за спечелване на турнира в категория до 88 килограма на организацията, който ще се проведе на 11.10 (неделя) в клуб "Микстейп 5" в София.

Двамата състезатели с най-много събрани гласове от анкетата във Facebook страницата на веригата, ще бъдат поставени в два отделни края на двата потока на турнира "Grappling Grand Prix 88". Гласуването вече е отворено и достъпно за всички, а вотът приключва след десет дни (02.10). Жребият, който ще бъде изтеглен ден след това, ще бъде излъчен на живо в страниците в социалните мрежи на организаторите.

Пълната осмица за граплинг турнира Grappling Grand Prix 88 е ясна
Пълната осмица за граплинг турнира Grappling Grand Prix 88 е ясна

Припомняме, че освен Гран При турнира с 8 участници в категория до 88 килограма, на граплинг галата ще има и три специални двубоя:

Делян Георгиев - Кристиан Недков

Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София
Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София

Калоян Колев - Димитър Щърбанов

Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври
Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври

Петко Петков - Кирил Антонов

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