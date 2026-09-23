Феновете ще изберат фаворитите в Grappling Grand Prix 88

Фенският вот ще бъде ключов за жребия на второто издание на веригата "Grappling Grand Prix". Любителите на бойните спортове ще изберат двамата фаворити за спечелване на турнира в категория до 88 килограма на организацията, който ще се проведе на 11.10 (неделя) в клуб "Микстейп 5" в София.

Двамата състезатели с най-много събрани гласове от анкетата във Facebook страницата на веригата, ще бъдат поставени в два отделни края на двата потока на турнира "Grappling Grand Prix 88". Гласуването вече е отворено и достъпно за всички, а вотът приключва след десет дни (02.10). Жребият, който ще бъде изтеглен ден след това, ще бъде излъчен на живо в страниците в социалните мрежи на организаторите.

Пълната осмица за граплинг турнира Grappling Grand Prix 88 е ясна

Припомняме, че освен Гран При турнира с 8 участници в категория до 88 килограма, на граплинг галата ще има и три специални двубоя:

Делян Георгиев - Кристиан Недков

Делян Георгиев влиза в граплинг двубой в София

Калоян Колев - Димитър Щърбанов

Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври

Петко Петков - Кирил Антонов

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