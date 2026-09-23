Радо Росенов детронира шампиона на Европа и си гарантира медал

С много сърце, воля, качества и характер Радослав Росенов донесе първия медал за България от Европейското първенство по бокс в София. В категория до 60 килограма националът ни взе сладък реванш от руснака Всеволод Шумков, с когото играха на финал преди две години. 22-годишният русенец, подкрепян мощно от трибуните в „Асикс Арена“, показа от какво е направен. И постигна изстрадан, но напълно заслужен успех с 3:2 (28:27, 26:29, 27:28, 28:27, 28:27) гласа.

Срещата се превърна в истинска битка, в която Росенов отново трябваше да преодолява тежък момент. Още в първия рунд руснакът го удари няколко пъти с глава и лакът, а във втория се получи и голяма аркада над дясното око на нашия боксьор. Той обаче не се пречупи и с много атрактивна игра пласира красиви комбинации на съперника си.

В крайна сметка Росенов се справи с шампиона и се класира за полуфиналите, осигурявайки си минимум бронзово отличие. Там в четвъртък следобед той ще се изправи срещу испанеца Андрес Ернандес.

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