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Отворена аркада лиши Уилиам Чолов от шанс за медал

  • 23 сеп 2026 | 16:51
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Уилиам Чолов не можа да спечели медал от Европейското първенство по бокс в София, след като лекарска забрана му попречи да се съревновава със сърбина Рашко Симич.

Чолов имаше аркада още от предишния си двубой на българския ринг в "Асикс арена" и тя се отвори в първата минута на битката му със Симич. Лекарите логично взеха решение да прекратят срещата и да присъдят служебно победата на сърбина, който се класира на полуфиналите в категория до 80 кг.

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"Гледах да не мисля за възможността да имам лекарска забрана", каза Чолов след битката. "Контузията и аркадата са доста неприятни. Има оток, дори спах трудно, но не допуснах това да ми повлияе или да ме накара да не се кача на ринга. Качих се, но аркадата се отвори и лекарят не ми позволи да продължа. За жалост при дебюта си на европейско първенство за мъже оставам на пето място. Но, както казах, няма загуби, има уроци. Тепърва имам какво да подобрявам и ще продължа да се развивам като боксьор и като атлет.

Искам да благодаря на Българската федерация по бокс, на треньорите, на президента, на клуба ми „Левски“ и на президента на клуба. Благодаря и на приятелите и семейството ми, че ме подкрепят и са до мен по този нелек път на боксьора. Продължаваме нагоре.

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От миналия мач е аркадата. Направихме вътрешен шев. Беше ясно, че дори един не толкова силен удар най-вероятно ще я отвори. Но аз съм боец. Готов съм да поема риска и да се боря за победата. Не знам какво е мислил съперникът ми и какво е било намерението му, но фактите са факти: аркадата ми се отвори и не можах да довърша мача и да продължа напред в турнира.

Стремя се да запазя този манталитет, защото вярвам, че за дълъг път в спорта той е необходим. Загуби има и в спорта, и в живота. Ако оставиш загубата да те потисне, вместо да си вземеш урок от нея, трудно ще продължиш. Особено в бокса", обобщи Чолов.

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