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  3. Станимира Петрова остана на крачка от медалите в София

Станимира Петрова остана на крачка от медалите в София

  • 23 сеп 2026 | 18:30
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Станимира Петрова остана на крачка от медалите в София. Представителката ни в категория до 57 килограма на Европейското първенство по бокс за мъже и жени допусна поражение от Микаела Уолш (Ирландия) с единодушно съдийско решение на 1/4-финалите от турнира.

Петрова започна битката с много финтове и игра с лявата ръка, а след първите 60 секунди вкара в обращение и дясното кроше. Уолш се втурна в атака в средата на рунда на няколко пъти, но бе контрирана с бързи крошета от българката. В последните секунди световната ни шампионка затвърди рунда в своя полза с бързи десни прави в лицето на ирландката.

Във втората част четирикратната европейска шампионка Петрова допусна няколко крошета и прави удари в главата и това доведе до накланяне на везните в полза на Уолш.

Националката ни се хвърли в атака в решаващия трети рунд. Тя зае центъра на ринга и пресираше съперничката си, но Уолш умело запази контрол над двубоя и не допусна много чисти удари, които да променят резултата.

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