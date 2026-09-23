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Станимира Петрова: Оставам до Игрите в Ел Ей

  • 23 сеп 2026 | 19:13
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Станимира Петрова: Оставам до Игрите в Ел Ей

Станимира Петрова застана пред камерата на Sportal.bg минути след отпадането й от Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

Четирикратната европейска шампионка записа две победи и едно поражение на турнира в столицата ни, но споделя, че това не е резултат, който я удовлетворява.

"Не съм доволна. Играта не ми тръгна още от първия рунд. Казах и на треньора, че не мога да се усетя себе си. Опитах всичко, но не се получи днес", разказва световната шампионка от 2014-а.

Припомняме, че Петрова се върна към състезателния бокс след две години майчинство. Тя допълни, че ще продължи да се боксира и се е прицелила към Олимпийските игри в Лос Анджелис.

"Първите ми две срещи бяха много добри, тука беше прилично, но не съм доволна. Ще направим тактиката. До Олимпиадата оставам със сигурност. Всичко ще дам, защото това ще ми е последен шанс. После ще имам възрастова забрана, тъй като ще съм най-възрастна сред мъжете и жените. До последно. Без значение от резултатите и разочарования по пътя. Ако ми е писано, Лос Анджелис ще се случи”

Вижте цялото интервю с Петрова тук:

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