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Спортистите със синдром на Даун се качват на ринга в "Асикс Арена"

  • 23 сеп 2026 | 16:29
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Спортистите със синдром на Даун се качват на ринга в "Асикс Арена"

Българска федерация по бокс се утвърди, под ръководството на Красимир Инински, като иновативна и с чувство за търсене на различен подход по пътя към писане на история. Европейското първенство в „Асикс Арена“ в София не прави изключение. Редом с най-големите имена на ринга на Стария континент, феновете ще могат да видят и още едно събитие, каквото досега никога не е присъствало на сцената. А именно – включването на спортисти със специални потребности.

Заедно с председателя на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков бяха изготвени специални правила, по които нашите атлети да покажат на целия свят в какво се изразява красотата на бокса, не като бой, а като спортно изкуство. На техните умения ще може да станете свидетели на 24 септември, когато на ринга в „Асикс Арена“ ще бъдат направени специални демонстрации.

Събитието ще се проведе от 17:30 часа и ще предхожда вечерната сесия на шампионата. Специални гости ще бъдат президентът на European boxing Ларс Бровил, генералният секретар на World Boxing - Тим Дилиен, вицепрезидентът на World boxing Мат Холт., Майкъл Мюлер - член на борда на директорите на World Boxing, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, председатели на спортни федерации и др.

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