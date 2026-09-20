Нгетич подобри световния рекорд в полумаратона в Копенхаген

Кенийката Агнес Нгетич постави нов световен рекорд в полумаратона за жени от 1:05:15 часа, за да спечели втората си световна титла за годината на Световното първенство по шосейно бягане в Копенхаген в неделя. Тя доминираше в състезанието и триумфира с 50 секунди преднина пред сънародничката си Вероника Лолео, добавяйки световната титла в полумаратона към короната си от световния крос-кънтри шампионат, която спечели в Талахаси през януари.

Подобно на представянето си в Талахаси, Нгетич беше класа над всички. Пресичайки финалната линия, тя подобри с една секунда досегашния световен рекорд в състезание само за жени от 1:05:16, поставен от нейната сънародничка Перес Джепчирчир при спечелването на световната титла в полумаратона в Гдиня през 2020 г.

Нгетич наложи агресивно темпо от самото начало. Тя поведе веднага и натрупа преднина от 10 секунди още на петия километър, който измина за 15:12. До десетия километър, отчетен за 30:39, тя увеличи аванса си на 26 секунди пред преследваща група от осем атлетки.

Разликата продължи да расте и достигна 53 секунди на 15-ия километър, който Нгетич премина за 46:17. Флорънс Нийонкуру от Руанда остана силна част от преследващата група, бягайки рамо до рамо с кенийката Дайсила Джероно и Ема Грейс Хърли от САЩ, които завършиха 15-ия километър за 47:10.

Нгетич продължи да се откъсва напред, достигайки 20-ия километър за 1:01:56, с 51 секунди пред своите съпернички. Тя удържа преднината си до финала, за да влезе в историята, вдигайки победоносно ръце, докато часовникът показваше 1:05:15.

Лолео си осигури сребърния медал с време 1:06:05, а Нийонкуру спечели бронза с национален рекорд от 1:06:08, с пет секунди пред Джероно.

*Рекордът подлежи на стандартната процедура по ратификация.



Снимка: World Athletics

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