Райндерс призна: Отидох в Саудитска Арабия заради парите, дори внуците ми ще бъдат финансово обезпечени

Бившият играч на Манчестър Сити Тижани Райндерс открито призна, че огромните финансови ползи са основната причина за трансфера му в Саудитска Арабия. 28-годишният полузащитник напусна "Етихад" през лятото, за да се присъедини към сравнително непознатия саудитски клуб Ал-Кадисия срещу сумата от 52 милиона паунда.

Той прекара само един сезон в Сити. Въпреки впечатляващия си дебют след пристигането си от Милан за 46,5 милиона паунда, Райндерс не успя да се наложи трайно в състава и записа 50 мача за „гражданите“.

Договорът на нидерландеца с Ал-Кадисия, чийто треньор е Брендън Роджърс, е за пет години. Според информациите, за този период той ще спечели около 86 милиона паунда.

Месец след началото на престоя си там, той коментира решението си без заобикалки: „След като приключа с футболната си кариера, не искам да ми се налага да работя повече. Разбира се, вероятно нямаше да ми се наложи да работя и след изтичането на договора ми с Манчестър Сити, но този трансфер ми позволява да осигуря бъдещето на следващите поколения от моето семейство“, добави той.

„Няма да лъжа за това. Подписвайки този договор, мога да гарантирам, че дори внуците ми ще бъдат финансово обезпечени, така че защо да не го направя?“

Райндерс има един син, Шавиен, от съпругата си Марина. Интересно е, че при представянето си в клуба през август, той не спомена парите като основен фактор.

Тогава той заяви: „Това, което ме привлече, бяха най-вече амбициите на клуба. Клубът иска да стане най-големият в Азия и това, което са постигнали в миналото и което можем да направим в бъдеще, ме заинтригува силно. Искам да помогна на клуба да достигне най-високо ниво.

Дойдох тук, за да се опитам да спечеля трофеи със съотборниците си – борим се за четири отличия, ако не се лъжа. Искаме да спечелим колкото се може повече от тях и всички сме много нетърпеливи да го постигнем. Лично аз се надявам да помогна на отбора с голове и асистенции“, каза още Райндерс.

Нидерландският национал, който изигра три мача за страната си на Световното първенство, вече има три гола в пет мача в саудитската професионална лига за Ал-Кадисия. Отборът участва и в Шампионската лига на Азия.

В момента тимът заема четвърто място в местното първенство, позиция, на която завършва и в последните два сезона. Клубът е собственост на „Сауди Арабиан Ойл Къмпани“ – държавната петролна и газова компания.

Въпреки че не разполага с толкова големи звезди, колкото някои от конкурентите си в Близкия изток, в състава на Ал-Кадисия личат имената на бившия испански национал Начо Фернандес и италианския нападател Матео Ретеги.

🚨 𝗡𝗘𝗪: One month after the move, Tijjani Reijnders opens up about his decision to move to Saudi Arabia:



🗣️ “Once my playing career is over, I don’t want to have to work anymore. Of course, I probably wouldn’t have needed to work anymore after my contract at Manchester City… pic.twitter.com/fhSS9BHyei — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 22, 2026

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