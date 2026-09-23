Изхвърлиха Ювентус от Трета лига

След второто си поредно неявяване за мач от Северозападната Трета лига Ювентус (Малчика) получи най-тежкото наказание и беше изхвърлен от групата.

Припомняме, че тимът не успя да събере необходимия брой играчи и не пътува за Мездра в предходния кръг.

Ювентус (Малчика) не се яви и в Мездра

По-рано през настоящата кампания отборът от село Малчика не пътува и за визитата си срещу дубъла на Етър (Велико Търново), когато беше наказан с парична санкция и му бяха отнети три точки от актива.

След това тимът излезе с едва седем души срещу Янтра (Полски Тръмбеш), допусна четири гола за 13 минути и един от играчите на „бианконерите“ получи травма, което доведе до ново служебно поражение. Тогава с 0:7.

Седем от Ювентус (Малчика) играха 13 минути срещу Янтра (Полски Тръмбеш)

Ето какво съобщават от Зоналния съвет на БФС град Велико Търново:

Относно неявяване на срещата от страна на ФК „Ювентус-95“ с. Малчика – 5 кръг на IMPERIABET Трета лига „Северозападна“ група между отборите на ОФК “Локомотив“ гр. Мездра – ФК „Ювентус-95“ с. Малчика, насрочена на 19.09.2026 г. от 17:00 ч.По точка първа:



СТК взе решение: На основание чл. 24, ал.1, буква/б/ от Наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2026/2027 г., при следващ случай измежду горепосочените (без да е необходимо нарушението да е от същия характер) – налага се дисциплинарно наказание преместване на отбора на ФК „Ювентус – 95“ с. Малчика в по-ниско ниво (следващото по низходящ ред) за следващата спортно – състезателна година без право да довърши участието си в настоящата спортно – състезателна година.



На основание чл. 24, ал. 11, буква (а) от Наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2026/2027 г – когато на ФК бъде наложено наказание преместване в по – долно ниво или група преди завършване на есенния полусезон – резултатите от играните от него до този момент срещи се анулират.

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