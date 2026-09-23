Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Апоел си уреди услугите на още една голяма звезда

Апоел си уреди услугите на още една голяма звезда

  • 23 сеп 2026 | 10:12
  • 1251
  • 0
Апоел си уреди услугите на още една голяма звезда

Отборът на Апоел Тел Авив започва новия сезон в Евролигата в България още утре (24 септември) с домакинство на Байерн Мюнхен, а преди това израелският гранд си подсигури услугите на бразилския национал Бруно Кабокло.

Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!
Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

208-сантиметровият център се завръща при "червените", след като през изминалия сезон започна подготовка с тях, но след това подписа с отбора на Дубай.

Най-добрият гард на Партизан от изминалия сезон ще поведе атаката на Байерн срещу Апоел в София
Най-добрият гард на Партизан от изминалия сезон ще поведе атаката на Байерн срещу Апоел в София

Той вече е картотекиран за "турнира на богатите" и най-вероятно ще направи повторния си дебют за Апоел още утре в "Арена София".

Итудис: Началото на нов сезон в Евролигата винаги е специално събитие
Итудис: Началото на нов сезон в Евролигата винаги е специално събитие

Билети за мача Апоел - Байерн Мюнхен можете да намерите ТУК!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Везенков е най-скъпият играч във фентъзи играта на Евролигата

Везенков е най-скъпият играч във фентъзи играта на Евролигата

  • 23 сеп 2026 | 02:47
  • 2526
  • 2
Илайджа Брайънт: Фокусът ни е върху това да бъдем единни

Илайджа Брайънт: Фокусът ни е върху това да бъдем единни

  • 22 сеп 2026 | 20:19
  • 1836
  • 0
Итудис: Началото на нов сезон в Евролигата винаги е специално събитие

Итудис: Началото на нов сезон в Евролигата винаги е специално събитие

  • 22 сеп 2026 | 20:11
  • 1365
  • 0
Спечелете двоен билет за Апоел - Байерн Мюнхен в играта на Sportal.bg!

Спечелете двоен билет за Апоел - Байерн Мюнхен в играта на Sportal.bg!

  • 22 сеп 2026 | 15:45
  • 5283
  • 3
Апоел стартира сезона от Евролигата в София срещу европейски гранд

Апоел стартира сезона от Евролигата в София срещу европейски гранд

  • 22 сеп 2026 | 15:33
  • 8208
  • 5
Най-добрият гард на Партизан от изминалия сезон ще поведе атаката на Байерн срещу Апоел в София

Най-добрият гард на Партизан от изминалия сезон ще поведе атаката на Байерн срещу Апоел в София

  • 22 сеп 2026 | 15:16
  • 4072
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 2503
  • 0
Време е за жребия за Купата на България

Време е за жребия за Купата на България

  • 23 сеп 2026 | 10:00
  • 4023
  • 2
Левски вади сериозна сума за нападател

Левски вади сериозна сума за нападател

  • 23 сеп 2026 | 07:48
  • 22212
  • 29
Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

  • 23 сеп 2026 | 10:27
  • 1428
  • 0
В Хърватия: Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

В Хърватия: Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 09:36
  • 4283
  • 2
Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

  • 22 сеп 2026 | 21:46
  • 18619
  • 49