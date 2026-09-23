Апоел си уреди услугите на още една голяма звезда

Отборът на Апоел Тел Авив започва новия сезон в Евролигата в България още утре (24 септември) с домакинство на Байерн Мюнхен, а преди това израелският гранд си подсигури услугите на бразилския национал Бруно Кабокло.

Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

208-сантиметровият център се завръща при "червените", след като през изминалия сезон започна подготовка с тях, но след това подписа с отбора на Дубай.

Най-добрият гард на Партизан от изминалия сезон ще поведе атаката на Байерн срещу Апоел в София

Той вече е картотекиран за "турнира на богатите" и най-вероятно ще направи повторния си дебют за Апоел още утре в "Арена София".

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