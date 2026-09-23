Везенков е най-скъпият играч във фентъзи играта на Евролигата

Новият сезон на Евролигата наближава, а феновете из цяла Европа бавно съставят своите фентъзи отбори. Тук ще обърнем внимание на 10-те най-скъпи играчи за предстоящия сезон, като начело в този списък е българският национал Александър Везенков.

Везенков не за пръв път е най-скъпият играч във фентъзи лигата, като това се превърна в нещо нормално в последните сезони. За него трябва да се отделят 17 кредита, а един кредит по-малко струва Майк Джеймс, новият играч на Анадолу Ефес.

Третото място си поделят Чима Монеке, Илайджа Брайънт и Йонас Валанчунас, които струват по 15,5 кредита. В топ 10 са още Никола Милутинов, Ти Джей Шортс, Надир Хифи, Тайлър Дорси и Силван Франсиско.

1. Саша Везенков – 17



2. Майк Джеймс – 16



3. Чима Монеке – 15,5



4. Илайджа Брайънт – 15,5



5. Йонас Валанчунас – 15,5



6. Никола Милутинов – 15,3



7. Ти Джей Шортс – 14,9



8. Надир Хифи – 14,8



9. Тайлър Дорси – 14,8



10. Силван Франсиско – 14,8

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