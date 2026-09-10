Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Коко Гоф спаси два мачбола и сломи Мира Андреева

Коко Гоф спаси два мачбола и сломи Мира Андреева

  • 10 сеп 2026 | 00:48
  • 314
  • 0
Коко Гоф спаси два мачбола и сломи Мира Андреева

Шампионката от 2023 година Коко Гоф сътвори един от най-впечатляващите обрати от началото на Откритото първенство на САЩ. Американската звезда се пребори за драматична победа с 2:6, 7:6(6), 6:2 срещу Мира Андреева в четвъртфинален сблъсък от женската схема в Ню Йорк. С този успех Гоф си осигури място на полуфиналите, където я очаква двубой срещу новата водачка в световната ранглиста Елена Рибакина.

Андреева започна срещата изключително устремено и бързо пое контрола върху събитията на корта. С прецизни ретури и агресивна игра от основната линия, младата тенисистка спечели първия сет с убедителното 6:2.

Втората част предложи много по-равностойна битка, в която и двете състезателки защитаваха подаванията си до достигането на драматичен тайбрек.

Именно тайбрекът във втория сет се превърна в повратната точка на целия мач. Андреева стигна до два поредни мачбола при 6:4 и бе само на една точка от първия си полуфинал на твърди кортове от Големия шлем. В този критичен момент Гоф демонстрира изключителна воля и хладнокръвие. Американката отрази и двете възможности, спечели четири поредни точки и затвори тайбрека.

Изгубеният тайбрек нанесе сериозен психологически удар върху Мира Андреева. В решаващата трета част рускинята видимо загуби ритъма си, а нивото на играта ѝ спадна драстично. Гоф се възползва от срива в съпротивата на съперничката си, проби на два пъти сервиса ѝ и си осигури аванс, който категорично затвори мача с 6:2.

След тази епична победа Коко Гоф се класира за полуфиналите на US Open, където ще се изправи срещу поставената под номер 2 Елена Рибакина. Представителката на Казахстан си осигури място в четирите най-добри след победа над Чинуен Женг.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Ден 11 на US Open: Вълнуващите четвъртфинали продължават

Ден 11 на US Open: Вълнуващите четвъртфинали продължават

  • 10 сеп 2026 | 02:05
  • 6066
  • 1
Рибакина е полуфиналистка на US Open и оглави световната ранглиста

Рибакина е полуфиналистка на US Open и оглави световната ранглиста

  • 9 сеп 2026 | 21:12
  • 2484
  • 0
Ще продължат ли шоуто Гоф и Андреева

Ще продължат ли шоуто Гоф и Андреева

  • 9 сеп 2026 | 14:44
  • 775
  • 0
Финансов натиск върху WTA: Какво очаква женския тенис след 2027 година?

Финансов натиск върху WTA: Какво очаква женския тенис след 2027 година?

  • 9 сеп 2026 | 14:22
  • 1018
  • 0
Сабаленка би заменила първото място с трета титла

Сабаленка би заменила първото място с трета титла

  • 9 сеп 2026 | 13:32
  • 4639
  • 3
Кузманов е 1/4-финалист в Истанбул

Кузманов е 1/4-финалист в Истанбул

  • 9 сеп 2026 | 12:58
  • 861
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 263470
  • 1381
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

  • 9 сеп 2026 | 20:30
  • 77957
  • 81
Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

  • 9 сеп 2026 | 21:12
  • 33967
  • 262
Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

  • 9 сеп 2026 | 21:29
  • 20709
  • 95
Шампионската лига отново не разочарова, фаворитите бяха безупречни

Шампионската лига отново не разочарова, фаворитите бяха безупречни

  • 9 сеп 2026 | 23:59
  • 11266
  • 2
Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

  • 9 сеп 2026 | 23:54
  • 11137
  • 22