Коко Гоф спаси два мачбола и сломи Мира Андреева

Шампионката от 2023 година Коко Гоф сътвори един от най-впечатляващите обрати от началото на Откритото първенство на САЩ. Американската звезда се пребори за драматична победа с 2:6, 7:6(6), 6:2 срещу Мира Андреева в четвъртфинален сблъсък от женската схема в Ню Йорк. С този успех Гоф си осигури място на полуфиналите, където я очаква двубой срещу новата водачка в световната ранглиста Елена Рибакина.

Андреева започна срещата изключително устремено и бързо пое контрола върху събитията на корта. С прецизни ретури и агресивна игра от основната линия, младата тенисистка спечели първия сет с убедителното 6:2.

Втората част предложи много по-равностойна битка, в която и двете състезателки защитаваха подаванията си до достигането на драматичен тайбрек.

Именно тайбрекът във втория сет се превърна в повратната точка на целия мач. Андреева стигна до два поредни мачбола при 6:4 и бе само на една точка от първия си полуфинал на твърди кортове от Големия шлем. В този критичен момент Гоф демонстрира изключителна воля и хладнокръвие. Американката отрази и двете възможности, спечели четири поредни точки и затвори тайбрека.

SURVIVE AND ADVANCE 🫡



Coco Gauff saves two match points and outlasts Andreeva 2-6, 7-6, 6-2! pic.twitter.com/OiFcmUIFRj — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Изгубеният тайбрек нанесе сериозен психологически удар върху Мира Андреева. В решаващата трета част рускинята видимо загуби ритъма си, а нивото на играта ѝ спадна драстично. Гоф се възползва от срива в съпротивата на съперничката си, проби на два пъти сервиса ѝ и си осигури аванс, който категорично затвори мача с 6:2.

След тази епична победа Коко Гоф се класира за полуфиналите на US Open, където ще се изправи срещу поставената под номер 2 Елена Рибакина. Представителката на Казахстан си осигури място в четирите най-добри след победа над Чинуен Женг.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages