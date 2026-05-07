Все по-сериозни призиви Ирландия да бойкотира мача с Израел в Лигата на нациите

Водещи ирландски футболисти, както и знаменитости от шоу-бизнеса, призоваха местният национален отбор да бойкотира срещата с Израел в Лигата на нациите по-късно тази година, съобщава агенция Ройтерс. В отворено писмо, адресирано до Футболната асоциация на Ирландия (ФАИ), изпратено от кампанията „Ирландски спорт за Палестина“, Израел се обвинява в „геноцид“ във войната в Ивицата Газа и в нарушаване на устава на УЕФА и ФИФА.

През ноември 2025-а година 93 процента от членовете на ФАИ гласуваха Бордът да окаже натиск върху УЕФА и евентуално да отстрани Израел – решение, което според активистите ирландският ръководен орган трябва да „уважава и представлява“. В същото време Израел отрича неговите военни да са извършвали геноцид. Писмото, озаглавено „Спрете мача“, беше подписано от играчи от Ирландската лига, бившия треньор на мъжкия отбор Брайън Кър и двукратната футболистка на годината Луиз Куин. Ирландската рок-група Fontaines D.C., хип-хоп триото Kneecap и певецът и композитор Кристи Мур бяха сред останалите подписали, заедно с номинирания за „Оскар“ актьор Стивън Рий. Република Ирландия ще бъде домакин на Израел на 4-и октомври в среща от Лига

В на Лигата на нациите, докато първият двубой между двете страни трябва да се проведе на неутрален терен, според изискванията на УЕФА. Писмото също така включва и подписа на капитана на местния гранд Шамрок Роувърс и председател на Асоциацията на професионалните футболисти Роберто Лопеш, който е роден в Дъблин, но ще играе на Световното първенство като национал на Кабо Верде. Той нарече ситуацията в палестинските територии „хуманитарна катастрофа, която не може да бъде пренебрегната“.

Израел играе под егидата на УЕФА от началото на 80-те години, след като Азиатската футболна конфедерация (АФК) ги изключи през 70-те заради бойкот на няколко страни от Близкия Изток.Министър-председателят на Република Ирландия Михол Мартин обаче заяви, че двата мача на тима с израелския състав трябва да се състоят. „Ние сме били критици и сме се противопоставяли много категорично на политиката на израелското правителство, по-специално в Газа. Ние осъдихме атаката на Хамас срещу Израел, която беше абсолютно ужасна“, заяви премиерът пред „Айриш Таймс“. „Но спортът става много чувствителна тема, когато се смесва с политиката“.