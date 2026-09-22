В съблекалнята на Фулъм вече има недоволство от Арбелоа

Фулъм все още не познава вкуса на победата в Премиър лийг. Лондончани бяха напът да вземат първите си три точки срещу Манчестър Юнайтед, но гол на Куня след нещастен рикошет в Афенгрубер оформи крайното 1:1. Резултат, който не удовлетворява никого, особено мениджъра Алваро Арбелоа, чийто тим влиза в паузата за националните отбори като предпоследен в класирането, само с две точки от пет мача и без победа в първенството.

Ситуацията е, меко казано, деликатна. Въпреки това бившият наставник от школата на Реал Мадрид все още се ползва с доверие в Западен Лондон. Единствените две точки на Фулъм бяха спечелени срещу сериозни съперници като Ливърпул и Манчестър Юнайтед. За сметка на това отборът допусна загуби от Челси на Чаби Алонсо, Кристъл Палас и Съндърланд.

След паузата календарът предлага уникална възможност за реакция: лондончани ще се изправят срещу трите новака в елита – Ипсуич, Хъл Сити и Ковънтри.

Очевидно е, че Фулъм плаща висока цена за липсата на опит в елита на голяма част от състава си. В толкова физическо, интензивно и изискващо първенство като Висшата лига, тази неопитност натежава, особено за отбор, който заложи решително на млади таланти от „Ла Фабрика“ (школата на Реал Мадрид): Гонсало Гарсия, Сесар Паласиос и Мануел Анхел. Между другото, тримата заедно струваха цели 54 милиона евро, като Гарсия беше най-скъп (40 млн. евро).

Засега и Гонсало, и Сесар Паласиос имат по два гола във всички турнири. Двамата са неизменна част от схемата на испанския мениджър, докато Мануел Анхел, който пристигна последен, все още не е дебютирал в елита, а записа първите си минути за Купата на лигата при елиминацията от Уест Хам в третия кръг.

Освен това съставът страда от отсъствието на ключови фигури като Хари Уилсън, Иса Диоп, Саша Лукич и голмайстора на тима Раул Хименес.

Вече обаче има и нескрито недоволство от Арбелоа сред футболистите. Видимо раздразненият Йоаким Андерсен изрази недоумението си от решението на мениджъра да не го включи в стартовия състав в последните два мача. „Малко съм изненадан. Миналия сезон бях капитан в много мачове“, заяви той пред датската медия „Кампо“.

Централният защитник, който беше твърд титуляр при Марко Силва през последните два сезона, получи червен картон през май и наказание от три мача. Той изтърпя два от тях още същия месец, а последния – при загубата с 2:3 от Челси в първия кръг сега.

Арбелоа го използва при пораженията от Съндърланд и Кристъл Палас, но го остави на пейката срещу Ливърпул. В неделя той влезе в игра за последните десет минути. Мястото му в центъра на защитата до Калвин Баси беше заето от Афенгрубер – летен трансфер по настояване на Арбелоа.

„Загубихме първите три мача. Бях наказан за първия. След това треньорът реши, че трябва да направим промени. Но нямам какво толкова да кажа по въпроса. Не мога да направя много, а мисля, че играх блестящо. Понякога треньорът иска да опита нещо различно и така стоят нещата“, завърши Андерсен.

Арбелоа: Знаех, че няма да позволят на Юнайтед да загуби

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