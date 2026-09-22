Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фулъм
  3. В съблекалнята на Фулъм вече има недоволство от Арбелоа

В съблекалнята на Фулъм вече има недоволство от Арбелоа

  • 22 сеп 2026 | 15:41
  • 249
  • 0

Фулъм все още не познава вкуса на победата в Премиър лийг. Лондончани бяха напът да вземат първите си три точки срещу Манчестър Юнайтед, но гол на Куня след нещастен рикошет в Афенгрубер оформи крайното 1:1. Резултат, който не удовлетворява никого, особено мениджъра Алваро Арбелоа, чийто тим влиза в паузата за националните отбори като предпоследен в класирането, само с две точки от пет мача и без победа в първенството.

Ситуацията е, меко казано, деликатна. Въпреки това бившият наставник от школата на Реал Мадрид все още се ползва с доверие в Западен Лондон. Единствените две точки на Фулъм бяха спечелени срещу сериозни съперници като Ливърпул и Манчестър Юнайтед. За сметка на това отборът допусна загуби от Челси на Чаби Алонсо, Кристъл Палас и Съндърланд.

След паузата календарът предлага уникална възможност за реакция: лондончани ще се изправят срещу трите новака в елита – Ипсуич, Хъл Сити и Ковънтри.

Очевидно е, че Фулъм плаща висока цена за липсата на опит в елита на голяма част от състава си. В толкова физическо, интензивно и изискващо първенство като Висшата лига, тази неопитност натежава, особено за отбор, който заложи решително на млади таланти от „Ла Фабрика“ (школата на Реал Мадрид): Гонсало Гарсия, Сесар Паласиос и Мануел Анхел. Между другото, тримата заедно струваха цели 54 милиона евро, като Гарсия беше най-скъп (40 млн. евро).

Засега и Гонсало, и Сесар Паласиос имат по два гола във всички турнири. Двамата са неизменна част от схемата на испанския мениджър, докато Мануел Анхел, който пристигна последен, все още не е дебютирал в елита, а записа първите си минути за Купата на лигата при елиминацията от Уест Хам в третия кръг.

Освен това съставът страда от отсъствието на ключови фигури като Хари Уилсън, Иса Диоп, Саша Лукич и голмайстора на тима Раул Хименес.

Вече обаче има и нескрито недоволство от Арбелоа сред футболистите. Видимо раздразненият Йоаким Андерсен изрази недоумението си от решението на мениджъра да не го включи в стартовия състав в последните два мача. „Малко съм изненадан. Миналия сезон бях капитан в много мачове“, заяви той пред датската медия „Кампо“.

Централният защитник, който беше твърд титуляр при Марко Силва през последните два сезона, получи червен картон през май и наказание от три мача. Той изтърпя два от тях още същия месец, а последния – при загубата с 2:3 от Челси в първия кръг сега.

Арбелоа го използва при пораженията от Съндърланд и Кристъл Палас, но го остави на пейката срещу Ливърпул. В неделя той влезе в игра за последните десет минути. Мястото му в центъра на защитата до Калвин Баси беше заето от Афенгрубер – летен трансфер по настояване на Арбелоа.

„Загубихме първите три мача. Бях наказан за първия. След това треньорът реши, че трябва да направим промени. Но нямам какво толкова да кажа по въпроса. Не мога да направя много, а мисля, че играх блестящо. Понякога треньорът иска да опита нещо различно и така стоят нещата“, завърши Андерсен.

Арбелоа: Знаех, че няма да позволят на Юнайтед да загуби
Арбелоа: Знаех, че няма да позволят на Юнайтед да загуби
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Майк Менян остава важна фигура за Франция и при Зидан

Майк Менян остава важна фигура за Франция и при Зидан

  • 22 сеп 2026 | 13:59
  • 462
  • 0
Бивш германски национал припомни трудния период, преди да обяви публично своята хомосексуалност

Бивш германски национал припомни трудния период, преди да обяви публично своята хомосексуалност

  • 22 сеп 2026 | 13:39
  • 1289
  • 6
Реал Мадрид използва съдиите за алиби, смята Хавиер Тебас

Реал Мадрид използва съдиите за алиби, смята Хавиер Тебас

  • 22 сеп 2026 | 13:27
  • 2002
  • 8
Мбапе: Бях голмайстор на всички големи турнири, ще съм разочарован, ако не спечеля "Златната топка"

Мбапе: Бях голмайстор на всички големи турнири, ще съм разочарован, ако не спечеля "Златната топка"

  • 22 сеп 2026 | 12:35
  • 4821
  • 13
Вълна от гневни реакции в Италия заради простотията на феновете на Ювентус, които не почетоха Мацола

Вълна от гневни реакции в Италия заради простотията на феновете на Ювентус, които не почетоха Мацола

  • 22 сеп 2026 | 11:56
  • 6410
  • 11
Линекер нападна съсобственика на Ман Юнайтед: Неприятен човек, поздравления за Глейзър, намериха някой по-лош дори от тях

Линекер нападна съсобственика на Ман Юнайтед: Неприятен човек, поздравления за Глейзър, намериха някой по-лош дори от тях

  • 22 сеп 2026 | 10:53
  • 7221
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

  • 22 сеп 2026 | 13:08
  • 8981
  • 46
Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

  • 22 сеп 2026 | 09:38
  • 16954
  • 22
Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

  • 22 сеп 2026 | 15:12
  • 2588
  • 1
Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

  • 22 сеп 2026 | 09:12
  • 9008
  • 47
Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

  • 22 сеп 2026 | 01:05
  • 34915
  • 101
Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

  • 21 сеп 2026 | 20:24
  • 48067
  • 184