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Еди Хърн: Допинг тестовете са още едно разминаване в договорите на Ей Джей и Фюри

  • 22 сеп 2026 | 08:54
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Еди Хърн: Допинг тестовете са още едно разминаване в договорите на Ей Джей и Фюри

Първо беше мястото, после датата, а сега изглежда, че и протоколите за допинг тестове в първоначалните договори на Антъни Джошуа и Тайсън Фюри също са били различни.

Двамата изглежда най-накрая ще се срещнат на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф след почти десетилетие на преговори и отлагания. Последният опит да се организира мачът се оказа доста бурен, главно поради несъответствия в договорите.

Според информация на „БоксингСийн“ в контракта на Джошуа е било посочено, че битката трябва да се проведе в Обединеното кралство, докато в този на Фюри такова изискване е липсвало. Датите също не са съвпадали.

Сега мениджърът на Джошуа, Еди Хърн, твърди, че има още една съществена разлика, свързана с допинг контрола за двубоя.

Хърн заявява, че в договора на Джошуа, подписан преди повече от три месеца, е било уточнено, че и двамата боксьори трябва незабавно да започнат допинг тестове. Джошуа се е включил в програмата за тестване, докато Фюри не го е направил.

„Протоколът за допинг тестове беше същият, какъвто винаги е бил включван. Той не беше спазен изцяло“, каза Хърн пред „Боксинг Нюз“ след събитието на „Мачрум“ с участието на Пат Браун и Джон Хеджис в събота. „Всъщност не обвинявам непременно Тайсън Фюри за това, защото не мисля, както установихме в много случаи, че това, което е в договора на Ей Джей, задължително е и в договора на Тайсън Фюри. Тестовете трябваше да започнат, когато бяха подписани първоначалните договори, но при тях това не се случи. Не мисля, че в неговия договор е било записано, че трябва да започне тогава. Така че не казвам, че той не се е включил. Мисля, че не е бил задължен да се включи. Но в нашия договор той беше задължен да го направи.“

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„Това са дребни неща, имаше много проблеми по пътя с договора, които подминахме и пренебрегнахме, защото искаме да останем в мача и да сме сигурни, че той ще се състои“, продължи Хърн. „Тези, които не бяхме готови да подминем, очевидно 90 процента от тях бяха свързани с мястото на провеждане. Участието на ТКО също беше част от това, но основно беше локацията.“

Американската медия „БоксингСийн“ съобщи, че Фюри ще „започне допинг тестове“, когато мачът бъде официално обявен.

Хърн също така разкри, че това не е първият път, в който има несъответствие в договорите при работа с Турки Алалших и „Села“. Когато Хърн е представлявал Конър Бен за двата му мача с Крис Юбанк-младши през 2025 г., също е имало проблеми с контрактите.

„Това просто създава непрестанни проблеми, имахме го и с мача Юбанк-Бен“, каза Хърн. „Като малък пример, ние трябваше да имаме домакинската съблекалня за мача, но Юбанк беше добавил в своя договор, че той получава домакинската съблекалня. Знам, че звучи доста незначително, но създава големи проблеми.“

„Други неща – кой излиза пръв, кой излиза втори, толкова много различни неща. Дори хидратацията, глобите и всичко останало. Хората са толкова отчаяни да сключат сделки, че вместо да ги направят както трябва, просто казват „да“. Но това, което се случва, е, че по-късно това се обръща срещу теб.“

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