Най-младият представител на бойната фамилия Кирилови се качва на ринга

Дария Кирилова се качва на ринга на “Elite Fighting Arena”.

9-годишната българка ще се изправи срещу 11-годишната кикбоксьорка Станимира Кастиьо в полу-професионален двубой по правилата на К-1. Битката в категория до 33 килограма ще бъде част от подгряващите срещи на второто издание на EFA, което ще се проведе на 3-и октомври в “Асикс Арена”.

Най-младият представител на бойната фамилия Кирилови има осем победи в осем срещи. Тя е четирикратна шампионка на България. Кастиьо има четири победи в четири двубоя и е национална шампионка в стил лоу-кик.

На бойната гала EFA 2 някои от най-добрите български кикбоксьори като Мартин Копривленски, Диян Димитров, Томас Данев, Константин Стойков, Симеон Наковски, ще премерят сили с бойци от чужбина.

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