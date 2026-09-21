Уилям Чолов: Труден мач, за съжаление си сблъскахме главите и получих аркада

Националът на България по бокс Уилиам Чолов говори пред журналисти след първата му победа от Европейското първенство за мъже и жени в София.

Той надделя над чеха Даниел Флориан с 4:1 съдийски гласа след три рунда здрава битка, в която получи и аркада. Ето как коментира двубоя Чолов.

“Не беше лесно. Отчитам го на това, че не бях стъпвал на ринга от месец май. Тази пауза очевидно леко ми се е отразила. Противникът не беше лош. Накара ме да работя, но за жалост, сблъскахме главите си и получих аркада. В крайна сметка, има и такива мачове. Важното е, че е победа”

Петият от световното първенство ще боксира с Рашко Симич (Сърбия) след два дни. За представителите на медиите той допълни, че няма значение дали ще бъде възстановен до тогава - той ще се качи на ринга и ще се раздаде докрай. Вижте интервюто тук:

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