Съдийска тесла за Александра Тончева в Китай

Спорно съдийско решение на бойна галавечер в Китай доведе до загуба за българката Александра Тончева. Родната ММА състезателка се изправи срещу Ю Гао. Битката в категория сламка между двете дами бе част от бойна гала на веригата JCK в Шанхай.

Въпреки повечето точни удари от страна на възпитаничката на “Десант” и по-дългото време контрол на земя, съдиите край клетката отсъдиха победа за 25-годишната представителка на домакините. Ето как Тончева коментира случилото се в азиатската бойна верига:

"Нашето приключение с Боган Сташенко до Китай завърши. Както успяхме да поразгледаме и да се потопим в бита и културата на китайците, така и да усетим горчивия вкус на несправедливостта и нагласения мач. Битката мина под мой контрол с по-тежките удари, иницииране на боя, държане на центъра в клетката, ефективен граплинг, ефективен страйкинг....според всички критерии за оценяване! Но не и според съдиите, които 'случайно' са решили, че трябва да подарят мача на моята опонетка-домакин. С моя щаб подадохме официална контестация за преразглеждане на мача и обяснение за резултата. Не получихме нито съдийските карти, нито обяснение или официалното им становище! Още го чакаме.....

За Тончева поражението бе седмо в общо петнадесет професионални ММА срещи.

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