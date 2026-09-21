Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Уилиам Чолов също започна с успех на Евро'26 в София

Уилиам Чолов също започна с успех на Евро'26 в София

  • 21 сеп 2026 | 16:24
  • 314
  • 0
Уилиам Чолов също започна с успех на Евро'26 в София

Уилиам Чолов донесе нов успех за България на Европейското първенство по бокс в София. В категория до 80 килограма националът ни се наложи в тежка битка над представителя на Чехия Даниел Флориан. Родният боксьор постигна успех с 4:1 съдийски гласа (29:28, 29:28, 28:29, 30:27, 29:28).

Мачът премина много емоционално, като още в средата на първия рунд Чолов получи тежка аркада след удар с глава. Той обаче стисна зъби и продължи битката, за да си осигури победата и място на четвъртфиналите. Там петият от световното първенство ще боксира с Рашко Симич (Сърбия). Мачът е на 23 септември.

Снимки: start-photo.bg

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври

Калоян Колев ще дебютира в граплинг двубой на 11-ти октомври

  • 21 сеп 2026 | 13:34
  • 726
  • 0
Сирил Ган и Джош Хокит оглавяват UFC 334 в Ню Йорк Сити

Сирил Ган и Джош Хокит оглавяват UFC 334 в Ню Йорк Сити

  • 21 сеп 2026 | 13:23
  • 807
  • 0
Нови четири двубоя с българско участие на ринга в София днес

Нови четири двубоя с българско участие на ринга в София днес

  • 21 сеп 2026 | 12:04
  • 1201
  • 0
В борбата избраха обединител

В борбата избраха обединител

  • 21 сеп 2026 | 11:55
  • 15017
  • 14
Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

  • 21 сеп 2026 | 09:04
  • 15762
  • 89
Джудисти на ЦСКА спечелиха турнир, организиран от Левски

Джудисти на ЦСКА спечелиха турнир, организиран от Левски

  • 21 сеп 2026 | 05:36
  • 1346
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

БФС с ултиматум към Локо (Пд), "смърфовете" трябва да оправят куп неща до месец или отиват в друг град

БФС с ултиматум към Локо (Пд), "смърфовете" трябва да оправят куп неща до месец или отиват в друг град

  • 21 сеп 2026 | 15:14
  • 11662
  • 50
Играе се един мач от общо четирите във Втора лига

Играе се един мач от общо четирите във Втора лига

  • 21 сеп 2026 | 17:00
  • 30983
  • 9
Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

  • 21 сеп 2026 | 09:04
  • 15762
  • 89
Григор: Съжалявам, че не съм имал голямо препятствие като Руне в началото на кариерата ми

Григор: Съжалявам, че не съм имал голямо препятствие като Руне в началото на кариерата ми

  • 21 сеп 2026 | 13:00
  • 7742
  • 4
Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

  • 21 сеп 2026 | 10:52
  • 12294
  • 19
В борбата избраха обединител

В борбата избраха обединител

  • 21 сеп 2026 | 11:55
  • 15017
  • 14