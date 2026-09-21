Уилиам Чолов също започна с успех на Евро'26 в София

Уилиам Чолов донесе нов успех за България на Европейското първенство по бокс в София. В категория до 80 килограма националът ни се наложи в тежка битка над представителя на Чехия Даниел Флориан. Родният боксьор постигна успех с 4:1 съдийски гласа (29:28, 29:28, 28:29, 30:27, 29:28).

Мачът премина много емоционално, като още в средата на първия рунд Чолов получи тежка аркада след удар с глава. Той обаче стисна зъби и продължи битката, за да си осигури победата и място на четвъртфиналите. Там петият от световното първенство ще боксира с Рашко Симич (Сърбия). Мачът е на 23 септември.

Снимки: start-photo.bg

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