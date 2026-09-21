Защитник на Спартак (Варна) ще претърпи операция

Този сезон определено не е най-добрият за хърватския защитник на Спартак Варна Матео Петрашило. Юношата на Хайдук Сплит ще се подложи на операция на коляното, след като ядрено-магнитният резонанс е показал увреждане, което налага хирургическа интервенция.

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Припомняме, че Петрашило получи контузия в последния мач на миналия сезон срещу Монтана, след което се подложи на лечение в родния си Сплит. След като се възстанови успешно, той дори попадна в групата за двубоя с ЦСКА преди два кръга. На тренировка обаче отново е почувствал дискомфорт в коляното, а последвалото изследване е показало необходимост от операция.

Очакванията са Петрашило да се възстановява около два месеца.

/Пламен Трендафилов/

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