Васил Петров: Липса на малшанс, много ме е яд за този мач, ръководството решава дали оставам

Наставникът на Спартак (Варна) Васил Петров остана разочарован от домакинското поражение с 0:1 от Локомотив (София), което дойде след сериозни пропуски на неговите футболисти.

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“Липса на малшанс, пропиляхме много чисти положения. Когато не вкараш, се обезверяваш - веднъж, два, три пъти. На Ахмедов беше чисто, но заставаме аз и момчетата зад него. После допуснахме гол и загубихме. Във футбола се накава всяка грешка.

Смятам, че една идея бяхме по-добирят отбор. И Локомотив имаше своите аргументи, но по-чистите положения бяха за нас.

Направихме офанзивни смени - втори нападател, офанзивен халф. Когато се наруши баланса, трябва да вкараш все повече офанзивни футболисти. Когато всичко отива вабанк - или отбелязваш, или не се случват нещата. Ръководството каза, че да стигнем до паузата и след това ще вземат решения. Много ме е яд за този мач. Няма треньор, който да не желае да остане начело, но ръководството взима решенията", разясни Петров.

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Снимки: Startphoto