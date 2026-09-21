Мартин Йорданов: Брутално ни ограбиха в Перник

Миньор (Перник) победи у дома едноименния тим на Кюстендил с 2:0. Срещата е от осмия кръг на Югозападната Трета лига.

Трети пореден успех за Миньор, тимът не срещна трудности срещу ФК Кюстендил

Мартин Йорданов, треньор на гостите коментира пред Sportal.bg.

„Двубоят в Перник беше равностоен. Положения за гол имаше и пред двете врати. Нашите бяха повече. Не загубихме този мач. Прекалено меко би прозвучало, че ни ощетиха. Просто съдията ни ограби брутално. Имах сериозни съмнения за това още в хода на срещата, но не бях сигурен на сто процента. Изгледах обаче обстойно видеозаписа на мача и това от което се опасявах се потвърди напълно. Съдията не зачете редовен наш гол в края на първото полувреме, когато още беше 0:0. Нулевото равенство продължи и през втората част, а нашите футболисти вкараха втори напълно редовен гол, но и той не беше зачетен. Така ни отнеха преднина от две попадения, преди домакините да вкарат. Винаги когато резултата е негативен за нас, се стремя да търсим грешките в отбора ни. Избягвам да търся оправдание, другаде и да нападам съдиите. Това обаче, което казах по-горе е самата истина“.

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