Мартин Йорданов: За всеки е трудно в Перник

Едноименният тим на Кюстендил ще гостува утре в Перник на местния Миньор. Срещата е от осмия кръг на Югозападната Трета лига.

„Миньор е сред претендентите за челните места в класирането. Винаги е трудно за гостуващите на неговия стадион. Няма какво да губим там. Просто трябва да излезем и да покажем възможностите си. Важно е да го правим от първия до последния съдийски сигнал. Дано и късмет да имаме, защото заради липсата му загубихме доста точки“, коментира пред Sportal.bg Мартин Йорданов, старши треньор на кюстендилци.

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