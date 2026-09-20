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Хорхе Мартин: Мисля, че направих добро състезание

  • 20 сеп 2026 | 16:34
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Хорхе Мартин: Мисля, че направих добро състезание

Хорхе Мартин не успя да се пребори за своята втора неделна победа от началото на сезона в MotoGP, след като завърши на второто място в надпреварата за Гран При на Австрия, която беше спечелена от Педро Акоста.

След финала на „Ред Бул Ринг“ Мартинатора не пропусна да поздрави своя съперник за неговата първа победа в MotoGP. Той също така коментира собственото си състезание и каза, че за него то е минало добре, като след 15-ия кръг за сезона пилотът на Априлия води с 12 точки пред Марк Маркес в битката за титлата.

Педро Акоста най-накрая спечели първата си победа в MotoGP с брилянтно каране в Австрия
Педро Акоста най-накрая спечели първата си победа в MotoGP с брилянтно каране в Австрия

„Със сигурност звучи невероятно (да съм лидер в шампионата). Искам да поздравя Педро, той се бори много през последните години за тази победа и това усещане е страхотно за него. Така че много се радвам за него.

„За мен аз мисля, че направих добро състезание. Опитах се да контролирам разхода на гориво, тогава Педро ме изпревари. Мислех си, че всичко е под контрол, но стъпка по стъпка той започна да се отдалечава. Опитах се да натисна малко повече, но задната му беше напълно унищожена. Дадох най-доброто от себе си, със сигурност има какво да подобрим. Но да, беше добър уикенд и трябва да продължим така до края на годината. Битката продължава“, обясни Мартинатора.

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Снимки: Gettyimages

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