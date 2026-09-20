Румъния пише история! Отнесе Украйна в София и е на 1/4-финал на Евроволей 2026

Отборът на Румъния пише история. Волейболистите на Сержиу Станчу шокираха Украйна и победиха с 3:0 (25:22, 25:21, 30:28) в третата 1/8-финална среща на Европейското първенство в “Арена София”.
Двубоят бе наблюдаван на живо от 544 зрители.
Александру Раца стана най-резултатен за Румъния с 16 точки (55% ефективност в атака - +12).
Синът на бившата българска националка Радостина Рангелова - Даниел-Кристиян Кицигой имаше основен принос за успеха на Румъния с 11 точки (6 аса, 1 блок, 25% ефективност в атака, 20% перфектно и 33% позитивно посрещане - +6).
Кицигой заби и победната точка в мача.
Олег Плотницкий заби 15 точки (1 ас, 2 блока, 52% ефективност в атака, 36% перфектно и 79% позитивно посрещане - +6).
Димитро Янчук добави още 10 точки (2 аса, 42% ефективност в атака, 22% перфектно и 48% позитивно посрещане - +3).
Румъния ще срещне на 1/4-финалите в София на 22 септември с победителя от 1/8-финала Франция - Португалия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google