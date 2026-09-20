Куба се завръща на олимпийската сцена след класиране за Лос Анджелис 2028

Мъжкият национален отбор по волейбол на Куба си осигури място на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. след победа с 3:1 (25:21, 25:23, 23:25, 25:22) над домакина Канада. Решителният мач беше част от олимпийската квалификационна фаза на континенталния шампионат на НОРСЕКА за 2026 г.

Триумфът в събота вечер осигури на Куба осмо участие на олимпийски игри и бележи завръщането на отбора на най-голямата спортна сцена след последното му участие в Рио през 2016 г. В миналото Куба е била волейболна сила, спечелила бронзов медал на Игрите в Монреал през 1976 г. Този успех е ясен знак за възраждането на националната програма.

По време на плейофа в „Авенир Сентър“ в Монктон кубинците имаха предимство в атака с 62 на 57 точки и доминираха от сервис линията с 9 аса срещу 3 за Канада. От своя страна, домакините бяха по-ефективни на блокада, отчитайки предимство от 8:6. Марлон Янт беше най-резултатен за победителите с 25 точки (21 от атака, 3 аса и 1 блокада), а Мигел Анхел Лопес добави 22 точки. За Канада Стивън Маар се отличи с 20 точки от атака и 2 блокади.

Пътят на Куба към олимпийската квота започна с битката за континенталната титла, където целта беше класиране сред първите четири отбора извън САЩ. Тъй като американците вече имаха осигурено място като домакини на ЛА28, НОРСЕКА организира специален квалификационен плейоф за следващите четири тима от шампионата. Куба спечели бронзовите медали на континенталното първенство, с което си заслужи място в решителния кръг и запази олимпийските си мечти живи.

Турнирът достигна своята кулминация в петък, 19 септември, с напрегнати полуфинали. Куба отстрани Доминиканската република с чиста победа 3:0 (32:30, 25:19, 25:15), за да си осигури място във финала. Домакините от Канада също постигнаха убедителен успех с 3:0 (25:21, 25:18, 25:13) над Мексико, подготвяйки сцената за финалния сблъсък в събота, в който Куба триумфира с олимпийската квота.

Успешното завръщане на Куба на олимпийската сцена е пример за постигането на една от ключовите цели на платформата на ФИВБ „Проекти за овластяване на волейбола“. Тази инициатива предоставя стратегическа, техническа и финансова подкрепа на националните отбори във всеки олимпийски цикъл.

Чрез тази програма ФИВБ предлага помощ за договори с треньори от висок клас, подобряване на екипировката и програми за трансфер на знания. Като част от платформата, Куба успешно кандидатства по проект за наемане на анализатора на представянето Русбер Ансер Кампос за цикъла 2024–2025 г. Освен олимпийската квота, успешната кампания в Монктон донесе на Куба и едно от трите места за Световната купа по волейбол за мъже на ФИВБ през 2027 г., която ще се проведе в Полша.

Домакините от Канада, които ще се присъединят към Куба и САЩ на Световната купа през 2027 г., също са се възползвали от цялостен пакет за подпомагане от ФИВБ. Канада назначи Дейв Престън за старши треньор на следващото поколение състезатели от 2024 до 2026 г. по треньорски проект на стойност 168 000 долара, подкрепен с 75 000 долара за екипировка и 12 000 долара за трансфер на знания през сезоните 2021 и 2025 г. И двете програми подчертават как целенасочените международни инвестиции продължават да повишават конкурентното ниво в региона на НОРСЕКА.

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