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Холанд вече е вкарвал на всеки съперник във Висшата лига, срещу който се е изправял

  • 20 сеп 2026 | 19:57
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С гола си срещу Съндърланд днес Ерлинг Холанд вече може да се похвали, че се е разписвал срещу всички 25 отбора, срещу които се е изправял във Висшата лига. Попадението на норвежеца в 81-вата минута срещу „черните котки“ на стадион „Етихад“ беше последното липсващо парче в пъзела от съперници, които е срещал за малко повече от четири години в Англия.

Най-успешен за него е бил тимът на Уест Хам, срещу когото има 11 гола в едва осем мача в елита. По 10 попадения е отбелязал срещу Кристъл Палас и Уулвс, а с деветте си гола вече е водещият реализатор в дербитата на Манчестър в рамките на Висшата лига.

Отборите на Фулъм, Евертън и Брайтън също са усетили силата на неудържимия голов глад на Холанд. Той се е отличавал и в множество големи мачове срещу редовния съперник за титлата Арсенал, отбелязвайки шест гола срещу тях.

Нападателят дори успя да намери мрежата срещу три отбора – Шефилд Юнайтед, Лутън Таун и Ковънтри – въпреки че е играл срещу тях само по веднъж в надпреварата.

Все пак, му бяха нужни три срещи със Съндърланд, преди да успее да им отбележи гол.

Последното му попадение е пето за него във Висшата лига от началото на сезона, което го поставя начело в ранната надпревара за „Златната обувка“ тази година. Той вече е печелил тази награда в три от първите си четири кампании със Сити, включително с рекорден брой от 36 гола през сезон 2022/23.

Общо норвежецът има 117 гола в 137 мача във Висшата лига. Само 22-ма играчи са отбелязвали повече попадения в състезанието след ребрандирането му през 1992 г.

Към момента Холанд има седем гола в седем мача във всички турнири от началото на сезон 2026/27.

Само преди седмица той стана третият най-резултатен голмайстор в 132-годишната история на клуба, изпреварвайки Томи Джонсън (166 гола). Със своите 169 гола в 205 мача, той вече преследва втория в класацията Ерик Брук.

Брук е отбелязал 177 пъти между 1928 и 1939 г., но все още е далеч зад рекорда на Серхио Агуеро от 260 гола.

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Снимки: Imago

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