Мареска: Твърде много голове, предпочитам 1:0

Манчестър Сити остана единствения отбор със стопроцентов актив в Премиър лийг, след като “гражданите” успяха да спечелят с 5:3 зрелищен сблъсък срещу Съндърланд на “Етихад”. Мениджърът на домакините Енцо Мареска бе доволен от трите точки, но не и от големия брой попадения, които неговият тим допусна.

"Твърде много голове, твърде много голове. Много повече предпочитам 1:0. Да, разбира се, има и положителни неща, а и Жереми Доку се завърна. Когато той беше на терена, играта вървеше много добре. Нико О'Райли също имаше много добра възможност, докато играеше. Като цяло съм доволен както от резултата, така и от представянето на футболистите.

Очаквах много труден мач. Знаех колко са добри - агресивни са, когато не владеят топката, а когато я имат, разполагат с различни оръжия: статични положения, Броби… Знам, че беше тежък двубой, но се радвам, че намерихме начин да победим. Два от трите гола, които допуснахме, паднаха твърде лесно. Допуснахме и други опасни положения, но пък отбелязахме пет гола, а можехме да вкараме вероятно още два или три.

Без съмнение е по-добре да имаш три точки повече, отколкото по-малко. Но същевременно знаем, че е доста рано", заяви Мареска след двубоя.

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Снимки: Imago