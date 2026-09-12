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Малшанс спря Дженоа за първа шампионатна победа

  • 12 сеп 2026 | 18:42
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Малшанс спря Дженоа за първа шампионатна победа

Отборите на Дженоа и Фрозиноне завършиха наравно 1:1 на “Луиджи Ферарис” в ранната съботна среща от четвъртия кръг в Серия "А".

През първото полувреме “грифоните” бяха по-опасният тим. Още в седмата минута Томазо Балданци прати топката в противниковата мрежа, но голът му не беше зачетен поради много спорна засада на асистиралия му Микаел Елертсон. За сметка на това, след още седем минути “канарчетата” откриха резултата чрез попадение на Гиорги Квернадзе, който се възползва от асистенция на Романо Шмид. Точно преди почивката домакините получиха чудесна възможност да изравнят, тъй като игра с ръка на Джорджо Читадини доведе до дузпа. Въпреки това Лоренцо Коломбо стреля неточно от бялата точка.

Втората част протече под контрола на гостите. Генуезците обаче бяха тези, които стигнаха до гол. Това стана в 50-ата минута, когато капитанът Йохан Васкес се разписа при изпълнение на корнер от Джибрил Соу. Четири минути преди края на редовното време именно бранителят си изкара втори жълт картон за свой фал срещу резервата Сейду Фини, поради което беше изгонен от игра. В оставащото време пък не беше отбелязано ново попадение и така двубоят завърши без победител въпреки общо 43 удара.

Фрозиноне записа трети пореден шампионатен мач без загуба, като заема петото място в класирането с актив от 7 точки. Дженоа пък прекъсна поредицата си от три загуби, но остана без победа в първенството през този сезон. Така тимът е на предпоследната 19-а позиция със само една точка до момента.

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Снимки: Gettyimages

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