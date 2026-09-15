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  3. Късен гол прати Дженоа в 1/8-финалите на Купата на Италия

Късен гол прати Дженоа в 1/8-финалите на Купата на Италия

  • 15 сеп 2026 | 20:56
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Късен гол прати Дженоа в 1/8-финалите на Купата на Италия

Елитният Дженоа стана предпоследният осминафиналист за Купата на Италия, след като спечели с 1:0 като домакин на втородивизионния Зюдтирол в среща от втория кръг на турнира.

“Грифоните” бяха категорично по-добрият отбор в мача, като отправиха цели 27 удара срещу само пет на своя опонент, но на няколко пъти бяха спирани от спасяванията на Алесандро Плицари. Все пак те стигнаха до победно попадение, което дойде чак в 87-ата минута. Тогава влезлият от пейката Йохан Васкес се разписа с глава при центриране от корнер на Давид Пучка.

Така Дженоа си осигури гостуване на носителя на трофея Интер, като осминафиналният двубой помежду им ще се изиграе чак през декември.

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Снимки: Imago

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