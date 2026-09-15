Късен гол прати Дженоа в 1/8-финалите на Купата на Италия

Елитният Дженоа стана предпоследният осминафиналист за Купата на Италия, след като спечели с 1:0 като домакин на втородивизионния Зюдтирол в среща от втория кръг на турнира.

“Грифоните” бяха категорично по-добрият отбор в мача, като отправиха цели 27 удара срещу само пет на своя опонент, но на няколко пъти бяха спирани от спасяванията на Алесандро Плицари. Все пак те стигнаха до победно попадение, което дойде чак в 87-ата минута. Тогава влезлият от пейката Йохан Васкес се разписа с глава при центриране от корнер на Давид Пучка.

Daniele De Rossi's men leave it late but get the job done in the #CoppaItaliaFrecciarossa ✅#GenoaSudtirol pic.twitter.com/iabDl2pP3U — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 15, 2026

Така Дженоа си осигури гостуване на носителя на трофея Интер, като осминафиналният двубой помежду им ще се изиграе чак през декември.

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Снимки: Imago