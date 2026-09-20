Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Efbet Лига live от Пловдив: Ексцесии на "Лаута" преди Локомотив - ЦСКА с бойкотиращите фенове на "смърфовете"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австрия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австрия

  • 20 сеп 2026 | 16:01
  • 319
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австрия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Австрия, която беше спечелена от Педро Акоста пред Хорхе Мартин и Марко Бедзеки:

  1. Хорхе Мартин – 306 точки

  2. Марк Маркес – 294

  3. Марко Бедзеки – 264

  4. Педро Акоста – 234

  5. Фабио Ди Джанантонио – 230

  6. Ай Огура – 222

  7. Раул Фернандес – 203

  8. Алекс Маркес – 158

  9. Франческо Баная – 156

  10. Фермин Алдегер – 115

  11. Лука Марини – 98

  12. Енеа Бастианини – 97

  13. Брад Биндър – 94

  14. Диого Морейра – 65

  15. Фабио Куартараро – 61

  16. Франко Морбидели – 56

  17. Йоан Зарко – 45

  18. Жоан Мир – 33

  19. Джак Милър – 28

  20. Алекс Ринс – 24

  21. Топрак Разгатлиоглу – 18

  22. Маверик Винялес – 10

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Пол Еспаргаро – 5

  26. Такааки Накагами – 3

  27. Кал Кръчлоу – 0

  28. Йонас Фолгер – 0

  29. Лоренцо Савадори – 0

  30. Микеле Пиро – 0

Педро Акоста най-накрая спечели първата си победа в MotoGP с брилянтно каране в Австрия
Педро Акоста най-накрая спечели първата си победа в MotoGP с брилянтно каране в Австрия
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Педро Акоста най-накрая спечели първата си победа в MotoGP с брилянтно каране в Австрия

Педро Акоста най-накрая спечели първата си победа в MotoGP с брилянтно каране в Австрия

  • 20 сеп 2026 | 15:46
  • 2807
  • 0
Мартин Чой след отпадането от "Бол д'Ор": За първи път гърмим двигател на Кавазаки

Мартин Чой след отпадането от "Бол д'Ор": За първи път гърмим двигател на Кавазаки

  • 20 сеп 2026 | 14:23
  • 3459
  • 4
Исан Гевара триумфира в Австрия, но Гонсалес продължава да води комфортно в Moto2

Исан Гевара триумфира в Австрия, но Гонсалес продължава да води комфортно в Moto2

  • 20 сеп 2026 | 14:01
  • 345
  • 0
Максимо Килес докосва титлата в Moto3 след трета поредна победа

Максимо Килес докосва титлата в Moto3 след трета поредна победа

  • 20 сеп 2026 | 12:44
  • 697
  • 0
"Тайният код" на Мерцедес, който позволи на Антонели да спечели в Мадрид

"Тайният код" на Мерцедес, който позволи на Антонели да спечели в Мадрид

  • 20 сеп 2026 | 11:44
  • 4553
  • 1
Макс Верстапен призна: Сериозно обмислях да напусна Формула 1

Макс Верстапен призна: Сериозно обмислях да напусна Формула 1

  • 20 сеп 2026 | 11:02
  • 1859
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

  • 20 сеп 2026 | 16:11
  • 14900
  • 24
11-те на Локо (Пд) и ЦСКА

11-те на Локо (Пд) и ЦСКА

  • 20 сеп 2026 | 16:49
  • 1088
  • 0
Спартак (Вн) 0:1 Локо (Сф), автогол на Грънчов

Спартак (Вн) 0:1 Локо (Сф), автогол на Грънчов

  • 20 сеп 2026 | 16:45
  • 4894
  • 5
Борнемут 0:0 Ливърпул, страхотно спасяване на Алисон

Борнемут 0:0 Ливърпул, страхотно спасяване на Алисон

  • 20 сеп 2026 | 14:57
  • 3081
  • 3
На полувремето: Ман Сити 3:2 Съндърланд, буря от голове през първата част

На полувремето: Ман Сити 3:2 Съндърланд, буря от голове през първата част

  • 20 сеп 2026 | 16:53
  • 3364
  • 9
Съставите за дербито на Мадрид

Съставите за дербито на Мадрид

  • 20 сеп 2026 | 16:05
  • 1635
  • 1