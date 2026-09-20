Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австрия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Австрия, която беше спечелена от Педро Акоста пред Хорхе Мартин и Марко Бедзеки:

Хорхе Мартин – 306 точки Марк Маркес – 294 Марко Бедзеки – 264 Педро Акоста – 234 Фабио Ди Джанантонио – 230 Ай Огура – 222 Раул Фернандес – 203 Алекс Маркес – 158 Франческо Баная – 156 Фермин Алдегер – 115 Лука Марини – 98 Енеа Бастианини – 97 Брад Биндър – 94 Диого Морейра – 65 Фабио Куартараро – 61 Франко Морбидели – 56 Йоан Зарко – 45 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 28 Алекс Ринс – 24 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 10 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 5 Такааки Накагами – 3 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0

Педро Акоста най-накрая спечели първата си победа в MotoGP с брилянтно каране в Австрия

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Снимки: Sportal.bg