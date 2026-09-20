Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Австрия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Австрия, която беше спечелена от Педро Акоста пред Хорхе Мартин и Марко Бедзеки:
Хорхе Мартин – 306 точки
Марк Маркес – 294
Марко Бедзеки – 264
Педро Акоста – 234
Фабио Ди Джанантонио – 230
Ай Огура – 222
Раул Фернандес – 203
Алекс Маркес – 158
Франческо Баная – 156
Фермин Алдегер – 115
Лука Марини – 98
Енеа Бастианини – 97
Брад Биндър – 94
Диого Морейра – 65
Фабио Куартараро – 61
Франко Морбидели – 56
Йоан Зарко – 45
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 28
Алекс Ринс – 24
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 10
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 5
Такааки Накагами – 3
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Педро Акоста най-накрая спечели първата си победа в MotoGP с брилянтно каране в АвстрияДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg