Обичан треньор на Спартак празнува рожден ден

Един от най-добрите и предани треньори в историята на Спартак Варна – Йордан Владимиров, празнува днес рожден ден. Бате Данчо, както го познават привържениците на отбора, навършва 76 години.

Между 1969 и 1976 година той е част от отбора на „соколите“ в професионалния футбол, но контузия го принуждава да прекрати състезателната си кариера и да се отдаде на треньорската професия.

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През 1990 година, като треньор на детския отбор на Спартак, става вицешампион на страната, а през 1992 година печели шампионската титла с юношите младша възраст. Участвал е успешно с отборите на Спартак в редица международни детско-юношески турнири.

Под негово ръководство през годините са израснали много добри футболисти на Спартак Варна, сред които Димитър Трендафилов, Галин Господинов, Кирил Христов, Атанас Атанасов, Пенчо Йорданов, Траян Дянков, Желязко Желязков, Георги Иванов – Геша и Йордан Терзиев.

Между 2018 и 2021 година Йордан Владимиров е домакин на клуба.

И до днес Бате Данчо е пример за любов и всеотдайност към Спартак и продължава да заема своето място на трибуните на стадиона, за да подкрепя любимия си отбор!

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