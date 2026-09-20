Дани Моралес определи групата на ЦСКА за "Лаута"

Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Локомотив (Пловдив) в мач от 10-ия кръг на Първа професионална лига. Двубоят стартира в 17:45 ч. на ст. „Христо Бонев“ в Пловдив.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов 25. Димитър Евтимов 2. Дейвид Пастор 19. Андрей Йорданов 14. Теодор Иванов 4. Диниш Алмейда 5. Жан-Филип Гбамен 32. Факундо Родригес 17. Анжело Мартино 37. Бари Котър 11. Мохамед Брахими 6. Бруно Жордао 94. Исак Соле 8. Стефано Сенси 99. Джеймс Ето’о 7. Макс Ебонг 30. Петко Панайотов 67. Каталин Иту 38. Лео Перейра 28. Йоанис Питас 9. Леандро Годой 10. Жоел Цварц

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