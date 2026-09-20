Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Матеус се завръща в групата на Локо (Пловдив) за мача с ЦСКА

Матеус се завръща в групата на Локо (Пловдив) за мача с ЦСКА

  • 20 сеп 2026 | 10:44
  • 672
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА

Представителният отбор на Локомотив се изправя срещу ЦСКА в дербито от 10-тия кръг на Първа лига. Двубоят е днес (20.09) от 17:45 часа на стадион “Христо Бонев”.

Севи Идриз, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков ще пропуснат срещата заради контузии. Конкретно в този мач участие няма да може да вземе и Юлиан Илиев, който е под наем от ЦСКА и няма право да играе срещу “червените”.

Защитникът Матеус Брито попадна за първи път в групата на Локомотив. Сред 22-мата е и Димитър Мрънков, който е част от втория тим на “черно-белите”

Групата за мача:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Матеус Брито, Далил Али, Андрей Киндриш, Денис Кирашки, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Ефе Али, Миха Търдан, Райън Ляйтън, Йоан Джелепов, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Жулиан Лами, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Димитър Мрънков, Антон Фасе, Жуниор Бурбан

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Танчо Калпаков: Всички видяха, че имаме качествен отбор

Танчо Калпаков: Всички видяха, че имаме качествен отбор

  • 20 сеп 2026 | 09:41
  • 1193
  • 0
Пламен Андреев игра при тежко поражение за Дебрецен

Пламен Андреев игра при тежко поражение за Дебрецен

  • 20 сеп 2026 | 09:23
  • 1304
  • 4
Обичан треньор на Спартак празнува рожден ден

Обичан треньор на Спартак празнува рожден ден

  • 20 сеп 2026 | 09:18
  • 1073
  • 0
Илиан Илиев: Не се излиза лесно от такава ситуация

Илиан Илиев: Не се излиза лесно от такава ситуация

  • 20 сеп 2026 | 09:10
  • 1238
  • 3
ЦСКА може да изскочи на върха при успех на "Лаута"

ЦСКА може да изскочи на върха при успех на "Лаута"

  • 20 сеп 2026 | 07:45
  • 8962
  • 47
Здрава битка във Варна между Спартак и Локомотив

Здрава битка във Варна между Спартак и Локомотив

  • 20 сеп 2026 | 07:30
  • 6591
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Горе главите, момчета! Най-доброто тепърва предстои

Горе главите, момчета! Най-доброто тепърва предстои

  • 20 сеп 2026 | 10:36
  • 5584
  • 52
ЦСКА може да изскочи на върха при успех на "Лаута"

ЦСКА може да изскочи на върха при успех на "Лаута"

  • 20 сеп 2026 | 07:45
  • 8962
  • 47
Младежите атакуват Португалия, Чехия и Шотландия с играчи от Милан, Жирона и АЕК

Младежите атакуват Португалия, Чехия и Шотландия с играчи от Милан, Жирона и АЕК

  • 20 сеп 2026 | 10:15
  • 2615
  • 3
Здрава битка във Варна между Спартак и Локомотив

Здрава битка във Варна между Спартак и Локомотив

  • 20 сеп 2026 | 07:30
  • 6591
  • 15
Блестящ Рафиня продължи победния ход на Барселона

Блестящ Рафиня продължи победния ход на Барселона

  • 19 сеп 2026 | 23:58
  • 40421
  • 84
България отстъпи пред Дания за Купа "Дейвис"

България отстъпи пред Дания за Купа "Дейвис"

  • 19 сеп 2026 | 20:44
  • 22324
  • 33