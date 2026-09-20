Матеус се завръща в групата на Локо (Пловдив) за мача с ЦСКА

Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА

Представителният отбор на Локомотив се изправя срещу ЦСКА в дербито от 10-тия кръг на Първа лига. Двубоят е днес (20.09) от 17:45 часа на стадион “Христо Бонев”.

Севи Идриз, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков ще пропуснат срещата заради контузии. Конкретно в този мач участие няма да може да вземе и Юлиан Илиев, който е под наем от ЦСКА и няма право да играе срещу “червените”.

Защитникът Матеус Брито попадна за първи път в групата на Локомотив. Сред 22-мата е и Димитър Мрънков, който е част от втория тим на “черно-белите”

Групата за мача:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Матеус Брито, Далил Али, Андрей Киндриш, Денис Кирашки, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Ефе Али, Миха Търдан, Райън Ляйтън, Йоан Джелепов, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Жулиан Лами, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Димитър Мрънков, Антон Фасе, Жуниор Бурбан

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