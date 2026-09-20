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Борнемут няма да е лесно препятствие за Ливърпул

  • 20 сеп 2026 | 05:30
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Борнемут няма да е лесно препятствие за Ливърпул

Днес от 16:00 часа Борнемут посреща Ливърпул на стадион "Виталити" в среща от 5-ия кръг на Премиър лийг. И двата тима влизат в двубоя с високи амбиции, но и с нужда от задължителни точки, за да се изкачат по-напред в класирането.

След първите си четири мача за сезона Ливърпул заема 8-о място в подреждането с актив от 6 точки (1 победа и 3 равенства, при голова разлика 6:4). Домакините от Борнемут се намират на 15-а позиция с 3 точки, записани след 3 равенства и 1 загуба (голова разлика 6:7). Равенството е чест резултат за двата състава от началото на кампанията, което засилва интригата преди сблъсъка им край Южния бряг.

Борнемут се намира в серия от добри резултати във всички турнири. В последния си мач "черешките" постигнаха впечатляващ успех с 2:1 като гост на Реал Сосиедад в Лига Европа. Преди това тимът записа равенство 2:2 срещу Брентфорд в първенството, разгроми Линкълн Сити с 4:0 за Карабао Къп и завърши 2:2 с Нюкасъл и 1:1 с Евертън в Премиър лийг.

Ливърпул също показва силна форма напоследък. Мърсисайдци влизат в двубоя след победа с 3:1 над Тотнъм за Карабао Къп. В шампионата мърсисайдци завършиха 0:0 у дома срещу Фулъм, а преди това надделяха над Атлетико Мадрид с 2:1 в Шампионската лига и спечелиха с 2:0 като гост на Ипсуич в Премиър лийг.

Статистиката от последните пет сблъсъка между двата тима показва превъзходство за Ливърпул, който е спечелил четири от тях. В последния си двубой обаче, игран през януари 2026 г., Борнемут поднесе изненадата и надделя с 3:2 у дома. Преди това Ливърпул постигна победи с 4:2, 2:0, 3:0 и 4:0.

Съперниците не са завършвали наравно от 2017 година, когато направиха 2:2 на "Анфийлд".

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Снимки: Gettyimages

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